Dove vedere Cavese Foggia: streaming gratis Serie C e diretta TV in chiaro?

Dove vedere Cavese Foggia, presentazione del match. Questo pomeriggio alle ore 17.30 presso lo stadio comunale ‘Simonetta Lamberti’ di Cava de’ Tirreni la Cavese di mister Michele Facciolo ospiterà il Foggia di Marco Marchionni, il match è valido per l’ 11.a giornata del girone C del campionato di Serie C.

I padroni di casa sono ultimi in classifica con 5 punti (1 vittoria, 2 pareggi e 6 sconfitte) e nell’ultima partita disputata è arrivata la pesante sconfitta interna per 0-5 contro la Ternana. I ‘satanelli’, invece, hanno 10 punti (3 vittorie, 1 pareggio e 4 sconfitte) ma devono recuperare i match contro Teramo e Vibonese. Foggia che nell’ultimo turno ha ottenuto un pareggio per 2-2 contro la Turris.

Cavese-Foggia sarà diretta dal signor Mattia Ubaldi di Roma 1, coaudiuvato dai signori Mattia Bartolomucci di Ciampino e Mattia Regattieri di Reggio Emilia. Il quarto uomo sarà il signor Francesco Cosso di Reggio Calabria.

Le probabili formazioni di Cavese-Foggia

Cavese (4-3-3): Bisogno; Nunziante, Kontec, Boben, De Franco; Esposito, Cuccurullo, De Paoli; Russotto, Vivacqua, Senesi. All: Facciolo.

Foggia (3-5-2): Fumagalli; Del Prete, Gavazzi, Germinio; Kalombo, Vitale, Rocca, Gentile, Di Jenno; Curcio, D’Andrea. All: Marchionni.

Dove vedere Cavese Foggia, diretta TV e streaming

Dove vedere Cavese Foggia in TV e streaming. Il match Cavese Foggia, valido per l’ 11.a giornata del girone C del campionato di Serie C, sarà possibile guardarlo in streaming su Eleven Sports, il cui sito di riferimento è elevensports.it. Ma per poter guardare la gara, sarà necessario registrarsi gratuitamente sul sito e accedervi con le proprie credenziali però sarà necessario sottoscrivere un abbonamento o acquistare la singola partita. Però almeno fino al 30 novembre in attesa che verranno risolti i problemi sulla piattaforma di Eleven Sports, il match sarà visibile gratuitamente sul sito di Eleven Sports accedendo attraverso le proprie credenziali e sarà possibile guardare il match anche sulla pagina Facebook e sul canale You Tube di Eleven Sports.