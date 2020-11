Dove vedere Como Piacenza: streaming gratis Serie C e diretta TV Rai Sport?

Dove vedere Como Piacenza, presentazione del match. Alle ore 21 presso lo stadio ‘Giuseppe Sinigaglia’ il Como di mister Marco Banchini ospiterà il Piacenza di mister Vincenzo Manzo, il match é valido per la 13.a giornata del girone A del campionato di Serie C.

Il Como é in piena zona Play-Off con 20 punti (6 vittorie, 2 pareggi e 3 sconfitte) ed é reduce dal pareggio interno per 2-2 contro l’Olbia nel recupero della 9.a giornata. Il Piacenza, invece sta deludendo in questa stagione con il penultimo posto in classifica con 9 punti (2 vittorie, 3 pareggi e 6 sconfitte) ed é reduce dalla sconfitta per 2-0 contro la Giana nel recupero della 9.a giornata. Entrambe le squadre hanno una gara in meno: il Como deve recuperare il match della 10.a giornata contro la Pro Sesto (il 3 dicembre), mentre il Piacenza deve recuperare il match contro il Novara della 12.a giornata (il 9 dicembre).

Como-Piacenza sarà diretta dal signor Luigi Carella di Bari, che sarà coaudiuvato dalla signora Lucia Abruzzese di Foggia e dal signor Ciro Di Maio di Molfetta. Il quarto uomo sarà il signor Enrico Maggio di Lodi.

Dove vedere Como Piacenza, diretta TV e streaming

Dove vedere Como Piacenza in TV e streaming. Il match Como Piacenza, valido per il posticipo della 13.a giornata del girone A del campionato di Serie C, sarà visibile in chiaro su Rai Sport HD (canale 57 del digitale terrestre) e sarà disponibile in streaming su Rai Play.

Inoltre questo match sarà possibile guardarlo in streaming su Eleven Sports, il cui sito di riferimento è elevensports.it. Ma per poter guardare la gara, sarà necessario registrarsi gratuitamente sul sito e accedervi con le proprie credenziali però sarà necessario sottoscrivere un abbonamento o acquistare la singola partita. Però almeno fino al 30 novembre in attesa che verranno risolti i problemi sulla piattaforma di Eleven Sports, il match sarà visibile gratuitamente sul sito di Eleven Sports accedendo attraverso le proprie credenziali e sarà possibile guardare il match anche sulla pagina Facebook e sul canale You Tube di Eleven Sports.