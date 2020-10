Dove vedere Foggia-Bari: streaming gratis e diretta tv Serie C

Oggi pomeriggio alle ore 17.30 allo stadio Pino Zaccheria (rigorosamente a porte chiuse), si disputerà il derby pugliese Foggia-Bari, valevole per l’ottava giornata del campionato di Serie C (girone meridionale). I padroni di casa (cinque gare disputate) del tecnico Marco Marchionni si trovano solamente con tre punti e una striscia negativa di quattro ko consecutivi, mentre gli ospiti di mister Gaetano Autieri (sei match giocati) sono al secondo posto con quattordici punti (ancora imbattuti) insieme a Teramo e Avellino.

Sarà dunque un match molto importante per gli obiettivi dei due club, che in terra foggiana si sono incontrati nella loro storia per 21 volte con i satanelli in vantaggio grazie a nove successi contro i tre dei galletti e nove pareggi; l’ultimo incontro risale alla stagione 2017-18 in Serie B dove il risultato finale di 1-1. Sono 64 le reti realizzate complessivamente (39-25 il parziale per i rossoneri).

L’arbitro della gara sarà Matteo Marcerano della sezione A.I.A. di Genova, coadiuvato dagli assistenti Andrea Niedda e Gianluca D’Elia, entrambi di Ozieri (Sassari), quarto uomo di gara Federico Longo di Paola (Cosenza).

Queste le probabili formazioni:

FOGGIA (3-4-1-2): Fumagalli; Germinio, Gavazzi, Agostinone; Kalombo, Garofalo, Raggio Garibaldi, Di Masi; Curcio; D’Andrea, Dell’Agnello.

BARI (3-4-3): Frattali; Celiento, Di Cesare, Minelli; M. Ciofani, Lollo, Maita, D’Orazio; Marras, Antenucci, D’Ursi.

Dove vedere Foggia-Bari: streaming gratis e diretta tv

Il match Foggia-Bari (calcio d’inizio ore 17.30) con telecronaca di Antonio Di Donna, sarà trasmesso in diretta streaming da Eleven Sports, la TV online che si è assicurata anche per questa stagione i diritti per le gare di Serie C (playoff e playout compresi).

La novità importante almeno per novembre è che la piattaforma Eleven Sports, siccome viene da giornate molto negative in quanto a disservizi, ha deciso di “regalare” le partite di questo mese, annunciando che tutti i match di Serie C saranno visibili gratuitamente sulla piattaforma: sul sito, sulla pagina Facebook e sul canale YouTube.

Il derby pugliese sarà visibile anche in diretta streaming su LiveNow e in differita alle ore 22.30 sul canale Antenna Sud (canale 13 digitale terrestre della Puglia).