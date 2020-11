Dove vedere Foggia Turris: streaming gratis Serie C e diretta TV in chiaro?

Dove vedere Foggia Turris, presentazione del match. Domani pomeriggio alle ore 15 allo stadio ‘Zaccheria’ il Foggia di Marco Marchionni ospiterà la Turris di Franco Fabiano, il match é valido per la 10.a giornata del girone C del campionato di Serie C.

I ‘satanelli’ hanno conquistato 9 punti (3 vittorie e 4 sconfitte) in sette partite disputate in quanto i rossoneri devono recuperare due gare contro la Vibonese e il Teramo. I pugliesi vengono da due vittorie consecutive ottenute nel derby contro il Bari (1-o) e nell’ultimo turno nel blitz sul campo della Casertana (0-2). I ‘corallini’, invece, sono terzi in classifica con 14 punti (4 vittorie, 2 pareggi e 2 sconfitte) con la formazione di Fabiano che ha una gara in meno, infatti dovrà recuperare la gara contro il Palermo. Turris reduce dalla sconfitta interna per 0-2 contro il Potenza.

Foggia-Turris sarà diretta dal signor Daniele Virgilio di Trapani, coaudiuvato dai signori Francesco Ciancaglini di Vasto e Francesco Valente di Roma 2. Il quarto uomo sarà il signor Luca Zucchetti di Foligno.

Le probabili formazioni di Foggia-Turris

Foggia (3-4-1-2): Fumagalli; Agostinone, Gavazzi, Germinio; Kalombo, Raggio-Garibaldi, Vitale, Mbaba; Curcio; D’Andrea, Naessens. All: Marchionni.

Turris (4-3-3): Abagnale; Esempio, Rainone, Lorenzini, Loreto; Franco, Signorelli, Fabiano; Giannone, Persano, Da Dalt. All: Fabiano.

Dove vedere Foggia Turris, diretta TV e streaming

Dove vedere Foggia Turris in TV e streaming. Il match Foggia Turris, valido per la 10.a giornata del girone C del campionato di Serie C, sarà possibile guardarlo in streaming su Eleven Sports, il cui sito di riferimento è elevensports.it. Ma per poter guardare la gara, sarà necessario registrarsi gratuitamente sul sito e accedervi con le proprie credenziali però sarà necessario sottoscrivere un abbonamento o acquistare la singola partita. Però almeno fino al 30 novembre in attesa che verranno risolti i problemi sulla piattaforma di Eleven Sports, il match sarà visibile gratuitamente sul sito di Eleven Sports accedendo attraverso le proprie credenziali e sarà possibile guardare il match anche sulla pagina Facebook e sul canale You Tube di Eleven Sports.