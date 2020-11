Dove vedere Juve Stabia-Palermo: streaming gratis e diretta tv Serie C

Oggi pomeriggio alle ore 15 allo stadio Romeo Menti (a porte chiuse) si disputerà il match Juve Stabia-Palermo, valevole per la decima giornata del campionato di Serie C (girone C). In classifica i campani del tecnico Pasquale Padalino hanno ottenuto 13 punti in nove gare (settimo posto), mentre i rosanero di mister Roberto Boscaglia in sei match non hanno mai vinto con solo tre pareggi all’attivo, l’ultimo dei quali lunedì sera nel derby contro il Catania giocato con solo tredici giocatori disponibili causa Covid ma in seguito all’ultimo ciclo di tamponi effettuato nella giornata di martedì 10, ne sono tornati disponibili sei.

Sono quattro i precedenti a Castellamare di Stabia con gli ospiti leggermente in vantaggio con due vittorie e un pari, mentre i campani si sono imposti una sola volta; l’ultimo confronto diretto al Menti è quello del 10 marzo 2014 (Serie B) con la squadra siciliana vittoriosa per 3-0 (doppietta di Bolzoni e rete di Vazquez).

L’arbitro dell’incontro sarà Luigi Carella di Bari, coadiuvato dagli assistenti Giuseppe Di Giacinto di Teramo e Giulio Basile di Chieti, quarto uomo Giorgio Vergaro di Bari.

Queste le probabili formazioni:

JUVE STABIA (4-3-3): Tomei; Garattoni, Allievi, Codromaz, Rizzo; Bardarocco, Scaccabarozzi, Mastalli; Orlando, Bubas, Romero.

PALERMO (4-2-3-1): Pelagotti; Almici, Palazzi, Marconi, Corrado; Odjer, Martin; Kanoute, Rauti, Floriano; Saraniti.

Dove vedere Juve Stabia-Palermo: streaming gratis e diretta tv

Il match Juve Stabia-Palermo (calcio d’inizio ore 20.45) con telecronaca di Antonio Fioretto, sarà trasmesso in diretta streaming da Eleven Sports, la TV online che si è assicurata anche per questa stagione i diritti per le gare di Serie C (playoff e playout compresi). La novità importante almeno per novembre è che la piattaforma Eleven Sports, siccome viene da giornate molto negative in quanto a disservizi, ha deciso di “regalare” le partite di questo mese, annunciando che tutti i match di Serie C saranno visibili gratuitamente sulla piattaforma: sul sito, sulla pagina Facebook e sul canale You Tube.

L’incontro del Menti sarà visibile anche su LIVE-NOW, piattaforma dove si può assistere alla visione dei programmi senza fare un abbonamento, ma acquistando il singolo evento dopo aver effettuato una regolare registrazione al portale (https://www.live-now.com). Per quanto riguarda il calcio, il costo della singola partita è di 3,99 euro.