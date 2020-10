Dove vedere Modena Perugia: streaming gratis Serie C e diretta TV in chiaro?

Dove vedere Modena Perugia, presentazione del match. Questo pomeriggio alle ore 15 allo stadio ‘Alberto Braglia il Modena di mister Michele Mignani ospiterà il Perugia di mister Fabio Caserta, il match è valido per l’ 8.a giornata del girone B del campionato di Serie C.

I canarini sono secondi in classifica con 13 punti (4 vittorie, 1 pareggio e 2 sconfitte) in compagnia di Triestina, Feralpisalò, Carpi e dello stesso Perugia a -1 dalla vetta occupata da Padova, Sudtirol e Triestina. Modena reduce dal successo esterno per 0-2 contro la Sambenedettese.

Umbri, dunque, che sono appaiati in classifica con gli emiliani e sono reduci dalla vittoria interna per 2-1 contro la Vis Pesaro.

Modena-Perugia sarà diretta dal signor Daniele Rutella di Enna, coaudiuvato dai signori Davide Meocci di Siena e Roberto Terenzio di Cosenza. Il quarto uomo sarà il signor Roberto Lovison di Padova.

Le probabili formazioni di Modena-Perugia

Modena (4-3-1-2): Gagno; Bearzotti, Ingegneri, Zaro, Varutti; Davì, Gerli, Castiglia; Sodinha; Scappini, Spagnoli. Allenatore: Mignani.

Perugia (3-5-2): Fulignati; Negro, Angella, Monaco; Elia, Sounas, Moscati, Dragomir, Crialese; Melchiorri, Murano. Allenatore: Caserta.

Dove vedere Modena Perugia, diretta TV e streaming

Dove vedere Modena Perugia in TV e streaming. Il match Modena Perugia, valido per il l’8.a giornata del girone B del campionato di Serie C, sarà possibile guardarlo in streaming su Eleven Sports, il cui sito di riferimento è elevensports.it. Ma per poter guardare la gara, sarà necessario registrarsi gratuitamente sul sito e accedervi con le proprie credenziali però sarà necessario sottoscrivere un abbonamento o acquistare la singola partita. Però almeno fino al 30 novembre in attesa che verranno risolti i problemi sulla piattaforma di Eleven Sports, il match sarà visibile gratuitamente sul sito di Eleven Sports accedendo attraverso le proprie credenziali e sarà possibile guardare il match anche sulla pagina Facebook e sul canale You Tube di Eleven Sports.