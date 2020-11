Dove vedere Palermo Catania: streaming gratis Serie C e diretta TV Rai Sport?

Dove vedere Palermo Catania, presentazione del match. Questa sera alle ore 21 allo stadio ‘Renzo Barbera’ si giocherà il derby della Sicilia, a scendere in campo saranno il Palermo di Roberto Boscaglia e il Catania di Giuseppe Raffaele, il match è valido per il posticipo della 9.a giornata del girone C del campionato di Serie C.

I rosanero sono ultimi in classifica con soli 2 punti (2 vittorie e 3 sconfitte) ma hanno 3 partite in meno che sono state rinviate a causa del Covid. Palermo reduce dal pareggio per 1-1 contro il Catanzaro nel match che si è giocato al ‘Ceravolo’ di Catanzaro nel recupero della 7.a giornata di mercoledì. Gli etnei, invece, occupano la 15.a posizione in classifica con 6 punti (3 vittorie, 1 pareggio e 2 sconfitte) ma nell’ultimo turno il Catania non è sceso in campo nel match contro la Vibonese, il match è stato rinviato per Covid. Nell’ultima partita disputata la formazione rossoazzurro ha perso per 4-1 contro il Bari nel match disputato al ‘San Nicola’.

Palermo-Catania sarà diretta dal signor Luca Zufferli di Udine, coaudiuvato dai signori Dario Garzelli di Livorno e Francesco Santi di Prato. Il quarto uomo sarà il signor Francesco Cosso di Reggio Calabria.

Palermo (4-2-3-1): Pelagotti; Almici, Marconi, Palazzi, Corrado; Odjer, Florio; Valente, Rauti, Kanoute; Saraniti. All: Boscaglia.

Catania (3-5-2): Martínez; Tonucci, Claiton, Silvestri; Calapai, Maldonado, Rosaia, Izco, Pinto; Emmausso, Sarao. All: Raffaele

Dove vedere Palermo Catania in TV e streaming. Il match Palermo Catania, valido per il posticipo della 9.a giornata del girone C del campionato di Serie C, sarà visibile in chiaro su Rai Sport HD (canale 57 del digitale terrestre) e sarà disponibile in streaming su Rai Play.

Inoltre questo match sarà possibile guardarlo in streaming su Eleven Sports, il cui sito di riferimento è elevensports.it. Ma per poter guardare la gara, sarà necessario registrarsi gratuitamente sul sito e accedervi con le proprie credenziali però sarà necessario sottoscrivere un abbonamento o acquistare la singola partita. Però almeno fino al 30 novembre in attesa che verranno risolti i problemi sulla piattaforma di Eleven Sports, il match sarà visibile gratuitamente sul sito di Eleven Sports accedendo attraverso le proprie credenziali e sarà possibile guardare il match anche sulla pagina Facebook e sul canale You Tube di Eleven Sports.