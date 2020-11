Dopo la sconfitta casalinga rimediata contro la Turris, il Palermo si prepara ad affrontare il Monopoli nel tredicesimo turno del girone C di Serie C. Palermo-Monopoli si prospetta un match molto interessante in cui le due compagini cercheranno di fare risultato per coltivare le proprie speranze stagionali di promozione. In questo articolo vi sono tutte le informazioni necessarie su dove vedere Palermo-Monopoli, streaming gratis e diretta tv in chiaro Antenna Sud.

Palermo-Monopoli: orario, luogo, precedenti e designazione arbitrale

Il match Palermo-Monopoli, valido per la tredicesima giornata del Girone C di Serie C, si giocherà allo stadio “Renzo Barbera” di Palermo, con il fischio d’inizio fissato per le ore 15.00 di Domenica 29 Novembre 2020. Non vi sono precedenti recenti di Palermo-Monopoli. L’arbitro designato per il match è Mario Vigile di Cosenza, coadiuvato da Domenico Fontemurato di Roma 2, Francesco Ciancaglini di Vasto e Mario Perri di Roma 1.

Dove vedere Palermo-Monopoli, streaming gratis e diretta tv in chiaro Antenna Sud

Palermo-Monopoli, partita valida per la tredicesima giornata di Serie C, verrà trasmessa in diretta tv in chiaro in Puglia su Antenna Sud, che detiene i diritti per trasmettere alcune partite di Serie C delle squadre pugliesi. Inoltre è disponibile anche lo streaming gratis di Palermo-Monopoli sul sito ufficiale di Antenna Sud. Il match verrà inoltre trasmesso su Eleven Sports.