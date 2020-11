Dove vedere Perugia Gubbio: streaming gratis Serie C e diretta TV in chiaro?

Dove vedere Perugia Gubbio, presentazione del match. Questo pomeriggio alle ore 15 allo stadio ‘Renato Curi’ il Perugia di mister Fabio Caserta ospiterà il Gubbio di mister Vincenzo Torrente, il match è valido per la 12.a giornata del girone B del campionato di Serie C.



Derby umbro che vedrà il Perugia come grande favorito, i padroni di casa sono secondi in classifica con 21 punti (6 vittorie, 3 pareggi e 2 sconfitte) alle spalle del Padova, capolista. Il ‘Grifo’ è reduce dal pareggio a ‘reti bianche’ contro il Carpi in trasferta. Il Gubbio, invece, naviga nei bassi fondi della classifica con solo 7 punti (1 vittoria, 4 pareggi e 5 sconfitte) anche se ha una partita da recuperare, quella contro la Triestina. Gubbio reduce dal pareggio interno per 1-1 contro la Virtus Verona.

Perugia Gubbio sarà diretta dal signor Andrea Bordin di Bassano del Grappa, coaudiuvato dai signori Rosario Caso di Nocera Inferiore e Giuseppe Pellino di Frattamaggiore. Il quarto uomo sarà il signor Eduart Pashuku di Albano Laziale.

Dove vedere Perugia Gubbio, diretta TV e streaming

Dove vedere Perugia Gubbio in TV e streaming. Il match Perugia Gubbio, valido per la 12.a giornata del girone B del campionato di Serie C, sarà possibile guardarlo in streaming su Eleven Sports, il cui sito di riferimento è elevensports.it. Ma per poter guardare la gara, sarà necessario registrarsi gratuitamente sul sito e accedervi con le proprie credenziali però sarà necessario sottoscrivere un abbonamento o acquistare la singola partita. Però almeno fino al 30 novembre in attesa che verranno risolti i problemi sulla piattaforma di Eleven Sports, il match sarà visibile gratuitamente sul sito di Eleven Sports accedendo attraverso le proprie credenziali e sarà possibile guardare il match anche sulla pagina Facebook e sul canale You Tube di Eleven Sports.