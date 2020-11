DOVE VEDERE TERAMO CATANIA IN TV E IN STREAMING – La 11° giornata del girone C di Serie C mette di fronte due squadre con grandi ambizioni, che stanno dimostrando di poter far bene ma anche di avere ancora ampi margini di crescita: Teramo e Catania si sfideranno domenica pomeriggio, per un’incontro che si preannuncia molto interessante. Il Teramo arriva al match con 17 punti in 8 partite: un avvio davvero esaltante, frutto di 5 vittorie, 2 pareggi ed una sola sconfitta. Il Catania ha giocato ancora meno del Teramo, visto che all’ 11° giornata ha disputato solamente 7 incontri: 9 punti in classifica, con 3 vittorie, 2 pareggi e 2 sconfitte. Attualmente, i siciliani sono undicesimi, alla pari con la Vibonese decima e ad un passo dalla zona playoff. Vincere, domani, sarà fondamentale per entrambe.

DOVE VEDERE TERAMO CATANIA, QUANDO SI GIOCA – La sfida tra Teramo e Catania avrà luogo domenica 15 novembre 2020 alle ore 14,00. Si giocherà allo stadio Gaetano Bonolis, casa degli abruzzesi.

DOVE VEDERE TERAMO CATANIA, I PRECEDENTI – La sfida di domenica sarà l’ottavo incrocio tra le due compagini tra tutte le competizioni. Il Teramo proverà a sfatare un tabù contro gli Elefanti: finora, su sette partite il Catania ne ha vinte 3, con 4 pareggi. L’anno scorso terminò 1-1, coi gol di Bombagi e di Esposito.

DOVE VEDERE TERAMO CATANIA, LE PROBABILI FORMAZIONI – Il Teramo del tecnico Paci si affida al classico 4-3-3. In porta ci sarà Lewandowski, protetto da Diakité e Piacentini: i terzini saranno Tentardini e Lasik. Arrigoni, Mungo e Ilari (quest’ultimo è il bomber del Teramo, al momento) a centrocampo, mentre in attacco Cappa e Di Francesco agiranno a supporto di Pinzauti.

Il Catania risponde con il 3-5-2 predisposto dall’allenatore Raffaele. Martinez in porta, dietro tanta esperienza con Tonucci, Claiton e Silvestri. Calapai e Pinto saranno i “quinti”, Dall’Oglio e Maldonado le mezzali a protezione del regista Rosaia. Davanti, spazio al duo Gatto-Pecorino.

Serie C Girone C, ecco dove vedere Teramo Catania in streaming e in tv

I tifosi e gli appassionati avranno diverse possibilità per vedere la sfida Teramo-Catania in tv. La partita sarà trasmessa in chiaro dalla Rai sul canale Rai Sport (57 HD e 58 del digitale terrestre). Essendo visibile sulla Rai, la partita sarà visibile anche in streaming sulla piattaforma di Rai Play e sul sito web di Rai Sport.

Il confronto sarà inoltre trasmesso in diretta streaming dal portale web Eleven Sports, che detiene i diritti dell’intera Serie C, e visibile, tramite l’applicazione, anche sulle smart tv di ultima generazione. Peraltro, visti i problemi tecnici rilevati dagli utenti a causa degli hackeraggi ripetuti nell’ultimo periodo, tutte le gare che si giocheranno nel mese di novembre saranno visibili in diretta streaming gratis in chiaro sul sito di Eleven Sports, sul canale Youtube, sulla pagina Facebook e su Live Now.