DOVE VEDERE TERAMO FOGGIA IN STREAMING GRATUITO E IN TV – Mercoledì 18 novembre alle ore 18.30 avrà luogo il recupero della terza giornata del Girone C di Serie C, con il match che mette di fronte Teramo e Foggia. Il Teramo è una delle belle sorprese di questo campionato, essendo addirittura al terzo posto con 20 punti totalizzati (alla pari con il Bari): la squadra di Massimo Paci ha ottenuto ben sei vittorie, due pareggi e una sola sconfitta in questo avvio. Anche il Foggia ha disputato sin qui nove partite, realizzando però solo 13 punti, frutto di quattro vittorie, un pareggio e quattro sconfitte: attualmente, i pugliesi sono al tredicesimo posto. La sfida di mercoledì sarà fondamentale per entrambe per delineare il futuro delle due squadre.

DOVE VEDERE TERAMO FOGGIA, QUANDO SI GIOCA – Il match tra Teramo e Foggia avrà luogo mercoledì 18 novembre 2020, alle ore 18,30. Si giocherà allo stadio Gaetano Bonolis di Teramo, in Abruzzo.

DOVE VEDERE TERAMO FOGGIA, I PRECEDENTI – Quello di mercoledì sarà il tredicesimo incrocio tra le due formazioni. I dodici precedenti vedono un bilancio quasi in equilibrio: finora, infatti, sono 5 vittorie dei padroni di casa del Teramo, 3 i pareggi e 4 le vittorie del Foggia. Gli ultimi due incontri risalgono al 2013/2014, quando si giocarono due sfide nell’allora Seconda Divisione (la Serie C2, per capirci): vittoria del Teramo per 2-0 all’andata, pareggio 1-1 in Puglia al ritorno.

DOVE VEDERE TERAMO FOGGIA, LE PROBABILI FORMAZIONI –

Il Teramo si presenterà ancora con Lewandowski in porta, protetto da Diakité, Piacentini, Soprano e Tentardini. Il tecnico Massimo Paci, poi, nel suo 4-2-3-1 schiera Arrigoni e Santoro in linea mediana, con il trio di trequartisti composto da Ilari, Mungo e l’ex Entella Costa Forreira. Davanti, ballottaggio tra Pinzauti e Bunino, con il primo favorito sul secondo.

TERAMO (4-2-3-1): M. Lewandowski; Diakite, Piacentini, Soprano, Tentardini; Arrigoni, Santoro; Ilari, Mungo, Costa Ferreira; Pinzauti.

Il Foggia si affida al solito 3-5-2, con Marchionni che, però, dovrà iniziare a dimostrare qualcosa di più: Fumagalli in porta, difesa a tre con Gavazzi, Anelli e Del Prete. Kalombo e Di Jenno sono i quinti di centrocampo, Gentile sarà in cabina di regia con Vitale e Rocca in qualità di mezzali. In attacco, l’unico sicuro del posto è Curcio, bomber della squadra con 5 gol: a fianco a lui, si giocano un posto Dell’Agnello e D’Andrea, con il primo favorito sul secondo.

FOGGIA (3-5-2): Fumagalli; Gavazzi, Anelli, Del Prete; Kalombo, Vitale, Gentile, Rocca, Di Jenno; Curcio, Dell’Agnello.

Serie C, ecco dove vedere Teramo Foggia in streaming gratis e in tv

Il recupero della 3° giornata di Serie C, Teramo-Foggia, sarà disponibile in diretta streaming sulla piattaforma web Eleven Sports, che detiene i diritti dell’intera Serie C. La gara sarà visibile, attraverso la app, anche sulle smart-tv di ultima generazione. Visti i problemi tecnici dell’ultimo periodo, la piattaforma di streaming Eleven Sports ha deciso di offrire il proprio servizio gratuitamente a tutti gli utenti: la sfida, dunque, sarà visibile sul sito di Eleven Sports, sul canale Youtube del servizio, sulla pagina Facebook e su Live Now. Ovviamente, la partita potrà essere seguita anche attraverso smartphone, tablet, pc e notebook, passando attraverso gli stessi canali.