Dove vedere Vibonese Ternana Serie C: streaming gratis e diretta su Cusano Italia TV?

Dove vedere Vibonese Ternana, presentazione del match. Domani pomeriggio alle ore 15 allo stadio ‘Luigi Razza’ di Vibo Valentia la Vibonese di mister Angelo Galfano ospiterà la Ternana di Cristiano Lucarelli, il match é valido per la 13.a giornata del girone C del campionato di Serie C.

I calabresi hanno 13 punti (3 vittorie, 4 pareggi e 3 sconfitte) in classifica e sono reduci dalla sconfitta esterna per 2-0 contro il Monopoli. Gli umbri, invece, guidano questo campionato con 30 punti (9 vittorie e 3 pareggi) a +7 sul Bari ma con una partita in più rispetto ai pugliesi, infatti il Bari ha già riposato in questo campionato a differenze delle ‘fere’. La Ternana é reduce dal successo per 3-0 contro il Teramo nel match giocato al ‘Libero Liberati’ di Terni.

Vibonese-Ternana sarà diretta dal signor Claudio Panettella di Gallarate, coaudiuvato dai signori Claudio Barone e Giorgio Rinaldi, entrambi di Roma 1. Il quarto uomo sarà il signor Fabio Pirrotta di Barcellona Pozzo di Gotto.

Dove vedere Vibonese Ternana, diretta TV e streaming

Dove vedere Vibonese Ternana in TV e streaming. Il match Vibonese Ternana, valido per la 13.a giornata del girone C del campionato di Serie C, sarà visibile in chiaro su Cusano Italia Tv (canale 264 del digitale terrestre).

Inoltre sarà possibile guardare la partita in streaming su Eleven Sports, il cui sito di riferimento è elevensports.it. Ma per poter guardare la gara, sarà necessario registrarsi gratuitamente sul sito e accedervi con le proprie credenziali però sarà necessario sottoscrivere un abbonamento o acquistare la singola partita. Però almeno fino al 30 novembre in attesa che verranno risolti i problemi sulla piattaforma di Eleven Sports, il match sarà visibile gratuitamente sul sito di Eleven Sports accedendo attraverso le proprie credenziali.