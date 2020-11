Dove vedere Viterbese Foggia Serie C: streaming gratis e diretta TV in chiaro?

Dove vedere Viterbese Foggia, presentazione del match. Oggi pomeriggio alle ore 15 allo stadio ‘Enrico Rocchi’ di Viterbo la Viterbese di mister Roberto Taurino affronterà il Foggia di Marco Marchionni, il match é valido per la 13.a giornata del girone C del campionato di Serie C.

La Viterbese ha raccolto 7 punti (1 vittoria, 4 pareggi e 5 sconfitte) ed é reduce dalla sconfitta per 2-0 del ‘Menti’ di Castellamare di Stabia contro la Juve Stabia ma i laziali devono recuperare il match contro il Palermo che si disputerà il prossimo 2 dicembre al ‘Renzo Barbera’. I ‘satanelli’, invece, hanno raccolto 15 punti (4 vittorie, 3 pareggi e 5 sconfitte) e sono reduci dal pareggio per 1-1 contro la Vibonese nel recupero della 9.a giornata.

Viterbese-Foggia sarà diretta dal signor Emanuele Frascaro della sezione di Firenze, coaudiuvato dai signori Lorenzo Giuggioli di Grosseto e Domenico Castro di Livorno. Il quarto uomo sarà il signor Domenico Mirabella di Napoli.

Dove vedere Viterbese Foggia, diretta TV e streaming

Dove vedere Viterbese Foggia in TV e streaming. Il match Viterbese Foggia, valido per la 13.a giornata del girone C del campionato di Serie C, sarà possibile guardarlo in streaming su Eleven Sports, il cui sito di riferimento è elevensports.it. Ma per poter guardare la gara, sarà necessario registrarsi gratuitamente sul sito e accedervi con le proprie credenziali però sarà necessario sottoscrivere un abbonamento o acquistare la singola partita. Però almeno fino al 30 novembre in attesa che verranno risolti i problemi sulla piattaforma di Eleven Sports, il match sarà visibile gratuitamente sul sito di Eleven Sports accedendo attraverso le proprie credenziali e sarà possibile guardare il match anche sulla pagina Facebook e sul canale You Tube di Eleven Sports.