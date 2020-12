Dove vedere Catania Bisceglie Serie C: streaming gratis e diretta TV in chiaro?

Dove vedere Catania Bisceglie, presentazione del match. Domani pomeriggio alle ore 15 al ‘Massimino’ il Catania di Giuseppe Raffaele ospiterà il Bisceglie di Giovanni Bucaro, il match é valido per il recupero della 10.a giornata del girone C del campionato di Serie

Gli etnei sono in piena zona Play-Off con 16 punti (5 vittorie, 3 pareggi e 3 sconfitte) in 11 partite, sono reduci dalla vittoria esterna contro l’Avellino per 1-2, ottenuta al ‘Partenio-Lombardi’.

I ‘neroazzurri-stellati’ hanno 10 punti (2 vittorie, 4 pareggi e 3 sconfitte) in 9 gare giocate, infatti il Bisceglie deve recuperare due match: contro l’Avellino (il 9 dicembre) e contro la Casertana (il 16 dicembre). I pugliesi sono reduci dal pareggio interno per 1-1 contro il Potenza.

Catania-Bisceglie sarà diretta dal signor Andrea Bordin di Bassano del Grappa, coaudiuvato dal signor Fabrizio Giorgi di Legnano e dalla signora Veronica Martinelli di Seregno. Il quarto uomo sarà il signor Antonino Costanza di Agrigento.

Le probabili formazioni di Catania-Bisceglie

Catania (3-5-2): Confente; Silvestri, Claiton, Zanchi; Calapai, Rosaia, Maldonado, Welbeck, Pinto; Pecorino, Reginaldo. All. Raffaele.

Bisceglie (4-3-3): Russo; De Marino, Priola, Altobello, Giron; Maimone, Cittadino, Cigliano; Sartore, Rocco, Mansour. All. Bucaro.

Dove vedere Catania Bisceglie, diretta TV e streaming

Dove vedere Catania Bisceglie in TV e streaming. Il match Catania Bisceglie, valido per il recupero della 10.a giornata del girone C del campionato di Serie C, sarà possibile guardarlo in streaming su Eleven Sports, il cui sito di riferimento è elevensports.it. Ma per poter guardare la gara, sarà necessario registrarsi gratuitamente sul sito e accedervi con le proprie credenziali però sarà necessario sottoscrivere un abbonamento o acquistare la singola partita. Per il momento in attesa che verranno risolti i problemi sulla piattaforma di Eleven Sports, il match sarà visibile gratuitamente sul sito di Eleven Sports accedendo attraverso le proprie credenziali e sarà possibile guardare il match anche sulla pagina Facebook e sul canale You Tube di Eleven Sports.