Dove vedere Catania-Cavese: streaming gratis e diretta tv Serie C

Oggi pomeriggio alle ore 15 allo stadio Angelino Nobile (a porte chiuse) di Lentini (Siracusa), si disputerà il match tra Catania-Cavese, valevole per la 14.a giornata del campionato di Serie C girone C. Entrambe le formazioni devono recuperare un incontro, ma la situazione in classifica è molto diverso, con i siciliani di mister Giuseppe Raffaele che si trovano al quinto posto con 19 punti (tre vittorie un pareggio nelle ultime cinque), mentre i campani del tecnico Vincenzo Maiuri che tre settimane fa ha preso il posto del dimissionario Giacomo Modica, sono all’ultimo posto con solo cinque punti e dove vengono da quattro ko consecutivi.

Sono dieci i precedenti in casa del Catania, con quest’ultimi che non hanno mai perso con otto vittorie e due pareggi: nelle ultime due stagioni si sono registrati un 4-0 e un 5-0 che non hanno ammesso discussioni; le reti realizzate complessivamente sono state 31 (26-5 il parziale). L’arbitro della gara sarà Federico Fontani, della sezione A.I.A. di Siena, coadiuvato dagli assistenti Davide Meocci di Siena e Fabrizio Aniello Ricciardi di Ancona, quarto uomo Giuseppe Mucera di Palermo.

Catania-Cavese, probabili formazioni

CATANIA (3-5-2): Confente; Silvestri, Claiton, Zanchi (Noce); Calapai, Albertini, Welbeck, Biondi, Pinto; Sarao, Pecorino.

CAVESE (4-3-3): Bisogno; Tazza, Matino, De Franco, Semeraro; Cucurullo, Favasuli, Esposito; Senesi, Germinale, Russotto.

Dove vedere Catania-Cavese in tv e streaming

Il match Catania-Cavese (calcio d’inizio oggi ore 15) con telecronaca di Stefano Auteri, sarà trasmesso in diretta streaming da Eleven Sports, la TV online che si è assicurata anche per questa stagione i diritti per le gare di Serie C (playoff e playout compresi). La novità importante almeno per i mesi di novembre e dicembre è che la piattaforma Eleven Sports, siccome viene da un inizio di stagione molto negativo in quanto a disservizi, ha deciso di “regalare” le partite di questi mesi, con tutti i match di Serie C che saranno visibili gratuitamente sulla piattaforma: sul sito, sulla pagina Facebook e sul canale You Tube, senza dimenticare anche la diretta gratuita LIVE-NOW.