Dove vedere Juve Stabia Potenza, streaming Serie C e diretta TV Sky

Dove vedere Juve Stabia Potenza, presentazione del match. Questo pomeriggio alle ore 17.30 al ‘Romeo Menti’ di Castellamare di Stabia la Juve Stabia di Pasquale Padalino ospiterà il Potenza di Ezio Capuano, il match é valido per la 15.a giornata del girone C del campionato di Serie C.

Le ‘vespe’ occupano la 9.a posizione con 18 punti (5 vittorie, 3 pareggi e 5 sconfitte) e sono reduci dal pareggio interno per 1-1 contro la Paganese. I lucani, invece, sono penultimi in classifica con 10 punti (2 vittorie, 4 pareggi e 8 sconfitte) e sono reduci da due sconfitte consecutive contro Avellino (0-1) e Viterbese (2-3).

Juve Stabia Potenza sarà diretta dal signor Cristian Cudini di Fermo, coaudiuvato da Riccardo Pintaudi di Pesaro e Mattia Politi di Lecce, mentre il quarto uomo sarà il signor Matteo Centi di Viterbo.

Dove vedere Juve Stabia Potenza, diretta TV e streaming

Dove vedere Juve Stabia Potenza in TV e streaming. Il match Juve Stabia Potenza, valido per la 15.a giornata del girone C del campionato di Serie C non verrà trasmesso in chiaro da nessuna rete ma sarà possibile guardarlo in streaming su Eleven Sports, il cui sito di riferimento è elevensports.it. Ma per poter guardare la gara, sarà necessario registrarsi gratuitamente sul sito e accedervi con le proprie credenziali però sarà necessario sottoscrivere un abbonamento o acquistare la singola partita.

Il match sarà visibile anche in modalità Pay Per View in diretta su Sky Primafila, l’evento ha il costo di 4,99 € e il canale dove sarà trasmessa la garà é Sky Sport 252.