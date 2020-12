Dopo il pareggio in trasferta ottenuto contro la Sambenedettese (1-1), il Legnago Salus si prepara ad affrontare il Cesena nella quattordicesima giornata del Girone B di Serie C. Legnago Salus-Cesena si prospetta un match interessante che sarà decisivo per delineare le aspirazioni stagionali delle due compagini. In questo articolo vi sono tutte le informazioni utili e necessarie su dove vedere Legnago Salus-Cesena, streaming gratis Eleven Sports e diretta tv Serie C?

Legnago Salus-Cesena: orario, luogo, precedenti e designazione arbitrale

Il match Legnago Salus-Cesena, valido per il quattordicesimo turno del Girone B di Serie C, si giocherà allo Stadio Mario Sandrini di Legnago a partire dalle ore 15.00 di Sabato 5 Dicembre 2020. Non vi sono precedenti recenti di Legnago Salus-Cesena. L’arbitro designato designato di Legnago Salus-Cesena è il signor Marco Emmanuele di Pisa, coadiuvato dagli assistenti Giorgio Ravera di Lodi e Luca Landoni di Milano. Il quarto uomo sarà invece Emanuele Ceriello di Chiari.

Dove vedere Legnago Salus-Cesena, streaming gratis Eleven Sports e diretta tv Serie C?

La partita Legnago Salus-Cesena, valida per la quattordicesima giornata del Girone B di Serie C, verrà trasmessa in diretta streaming gratis sulla pagina ufficiale Facebook di Eleven Sports. Il match verrà inoltre trasmesso in diretta sul sito e sul canale Youtube della stessa piattaforma. Non è disponibile la diretta tv in chiaro del match.