Dove vedere Monopoli-Foggia: streaming gratis e diretta tv Serie C

Oggi pomeriggio alle ore 17.30 allo stadio “Vito Simone Veneziani” si disputerà il match tra Monopoli-Foggia, valevole per la 15.a giornata del campionato di Serie C (girone C). Derby pugliese sempre molto sentito con i padroni di casa che vengono dalla doppia sconfitta in trasferta contro Palermo (3-0) e Casertana (2-1) che hanno fatto scendere gli uomini del tecnico Giuseppe Scienza al tredicesimo posto (13 punti), al contrario gli ospiti hanno vinto le ultime due gare contro Viterbese in trasferta (1-0) e Palermo in casa (2-0) con buoan risalita fino al sesto posto (21 punti).

I precedenti in casa biancoverde sono otto con i satanelli avanti per 4-3 e un pareggio; l’ultimo match si è disputato il 13 marzo 2017 con vittoria rossonera per 2-0 grazie alle reti di Chiricò e Mazzeo. L’arbitro della gara sarà Francesco Carrione di Castellamare di Stabia (Napoli), coadiuvato da Luca Feraboli di Brescia e Alessandro Maninetti di Lovere (Bergamo), quarto uomo Gino Garofalo di Torre del Greco (Napoli).

Monopoli-Foggia, le probabili formazioni:

Dove vedere Monopoli-Foggia in tv e streaming

Il match Monopoli-Foggia (calcio d’inizio ore 17.30) con telecronaca di Luca Sardella, sarà trasmesso in diretta streaming da Eleven Sports, la TV online che si è assicurata anche per questa stagione i diritti per le gare di Serie C (playoff e playout compresi). Per seguire la gara bisognerà collegarsi sito www.elevensports.it, registrarsi ed accedere con le proprie credenziali e seguire le istruzioni per acquistare il singolo evento o uno dei pacchetti disponibili; altra modalità è scaricare l’app ufficiale tramite smart tv, smartphone o tablet, entrare con il proprio account ed iniziare a vedere i contenuti disponibili in base al tipo di abbonamento.

Un’altra grande novità è che da questa settimana (al massimo quindici match a giornata), il campionato di Serie C sbarca su Sky dove sarà possibile acquistare ogni weekend i singoli incontri al prezzo di 4,99 euro a partita (codice per acquistare questa gara: 431034).

Il match del “Veneziani” sarà visibile su Sky Sport (canale 256 del decoder) con telecronaca a cura di Marco Frisoli.

Ottima notizia invece per gli abitanti della Puglia, visto che l’incontro sarà trasmesso in diretta e in chiaro da Antenna Sud (canale 13 del digitale terrestre).