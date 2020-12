Dove vedere Padova-Triestina: streaming e diretta tv Serie C

Oggi pomeriggio alle ore 18 allo stadio Euganeo (a porte chiuse) si disputerà il match Padova-Triestina, valevole per la 15.a giornata del campionato di Serie C (girone B). I padroni di casa di mister Andrea Mandorlini si trovano al secondo posto con 29 punti a -3 dalla capolista Sudtirol che ieri ha sconfitto in casa il Legnago, mentre gli ospiti (un punto nelle ultime tre partite) del neo tecnico Bepi Pillon, che la scorsa settimana ha preso il posto dell’esonerato Andrea Gautieri, sono decimi con 21 punti.

Quella tra biancoscudati ed alabardati sarà la sfida numero 71 che vedono i primi in vantaggio per 25-22 e 23 pareggi; nella scorsa stagione questa gara non si disputò per l’emergenza Coronavirus che ha visto la sospensione del campionato, mentre l’ultimo confronto in terra veneta risale alla stagione 2017-18 quando il Padova si impose per 2-1 (17 novembre 2017) grazie alle reti di Tabanelli e Capello (di Meduri il momentaneo pareggio per i triestini).

L’arbitro dell’incontro sarà Ermanno Feliciani della sezione AIA di Teramo, coadiuvato dagli assistenti Dario Garzelli di Livorno e Francesco Santi di Prato, quarto uomo Paolo Bitonti di Bologna.

Padova-Triestina, probabili formazioni

PADOVA (4-3-3): Vannucchi; Germano, Pelagatti, Andelkovic, Curcio; Della Latta, Hallfredsson, Saber; Jelenic, Nicastro, Bifulco.

TRIESTINA (4-3-3): Offredi; Rapisarda, Capela, Lambrughi, Brivio; Giorico, Lodi, Rizzo; Sarno, Granoche, Mensah.

Dove vedere Padova-Triestina in tv e streaming

Il match Padova-Triestina (calcio d’inizio ore 18) con telecronaca di Dimitri Canello, sarà trasmesso in diretta streaming da Eleven Sports, la TV online che si è assicurata anche per questa stagione i diritti per le gare di Serie C (playoff e playout compresi). Per seguire la gara bisognerà collegarsi sito www.elevensports.it, registrarsi ed accedere con le proprie credenziali e seguire le istruzioni per acquistare il singolo evento o uno dei pacchetti disponibili; altra modalità è scaricare l’app ufficiale tramite smart tv, smartphone o tablet, entrare con il proprio account ed iniziare a vedere i contenuti disponibili in base al tipo di abbonamento.