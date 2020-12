Dove vedere Paganese-Bari: streaming gratis e diretta tv Serie C

Domani pomeriggio alle ore 15 allo stadio Comunale Marcello Torre di Pagani (a porte chiuse) si disputerà il match Paganese-Bari, valevole per la 14.a giornata del campionato di Serie C (girone meridionale). In classifica i padroni di casa del tecnico Alessandro Erra, che non vincono da quattro partite (tre pareggi e una sconfitta), si trovano al tredicesimo posto con 12 punti, mentre gli ospiti (una gara in meno e quattro vittorie nelle ultime cinque) di mister Gaetano Auteri sono al secondo posto con 26 punti, a -7 dalla capolista Ternana.

Sono solo tre i precedenti in terra campana con i azzurrostellati in vantaggio per 2-1 con i biancorossi che però hanno vinto l’ultimo match disputato la scorsa stagione (17 novembre 2019) per 1-0 con rete di Antenucci al 71′. L’arbitro dell’incontro sarà Daniele Rutella della sezione AIA di Enna, coadiuvato dagli assistenti Luca Dicosta di Novara e Francesco Perrelli di Isernia, quarto uomo Mario Vigile di Cosenza.

Paganese-Bari, le probabili formazioni:

PAGANESE (3-5-2): Campani; Perazzolo, Cicagna, Schiavino; Carotenuto, Onescu, Bramati, Scarpa, Squillace; Mendicino, Diop.

BARI (3-4-3): Frattali; Perrotta, Sabbione, Di Cesare; M. Ciofani, De Risio, Maita, D’Orazio; Marras, Antenucci, D’Ursi.

Dove vedere Paganese-Bari: streaming gratis e diretta tv

Il match Paganese-Bari (calcio d’inizio domani ore 15) con telecronaca di Antonio Fioretto, sarà trasmesso in diretta streaming da Eleven Sports, la TV online che si è assicurata anche per questa stagione i diritti per le gare di Serie C (playoff e playout compresi). La novità importante almeno per i mesi di novembre e dicembre è che la piattaforma Eleven Sports, siccome viene da un inizio di stagione molto negativo in quanto a disservizi, ha deciso di “regalare” le partite di questi mesi, con tutti i match di Serie C saranno visibili gratuitamente sulla piattaforma: sul sito, sulla pagina Facebook e sul canale You Tube.