DOVE VEDERE PAGANESE-MONOPOLI, STREAMING GRATIS ELEVEN SPORT

La sedicesima giornata si Serie C prevede il match tra Paganese-Monopoli, alle ore 15 del 20 dicembre 2020 allo Stadio Marcello Torre di Pagani.

La Paganese sta disputando una stagione non di grande livello, i campani sono in 14^ posizione in classifica con 12 punti, appena fuori dalla zone retrocessione. La situazione, anche se non drammatica, potrebbe precipitare se non si iniziano a fare punti. L’ultima gara della squadra di Pagani risale al 5 dicembre, match perso in casa contro il Bari. Solamente due i successi dei padroni di casa, 6 i pareggi e altrettante sconfitte. Alessandro Erra e i suoi ragazzi devono fare punti se non vogliono finire in zona retrocessione. Contro il Monopoli, che vive una situazione peggiore, si potrebbe sperare in un buon risultato.

Il Monopoli, così come i padroni di casa, non sono messi in buone condizioni. I pugliesi sono 13^ in classifica con appena un punto in più agli avversari. Il ruolino dei biancoverdi non è per niente entusiasmante, le ultime quattro gare sono tutte sconfitte. Di questo passo la situazione potrebbe complicarsi. Giuseppe Scienza e i suoi ragazzi questa stagione hanno ottenuto solamente 3 vittorie e 4 pareggi, numerose le sconfitte: 7.

Dove vedere Paganese-Monopoli, streaming gratis

Il match di Pagani verrà trasmesso in esclusiva da Eleven Sport, il provider internazionale dedicato alla trasmissione di eventi sportivi nazionali e internazionali. Si potrà seguire la gara in diretta streaming gratis sulla pagina ufficiale Facebook di Eleven Sports. Il match verrà inoltre trasmesso in diretta sul sito e sul canale Youtube della stessa piattaforma. Non è disponibile la diretta tv in chiaro del match.