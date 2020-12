Dopo le cinque vittorie consecutive ottenute contro Lecco, Carrarese, Novara, Alessandria e Pergolettese, il Renate si prepara a mettere la ‘sesta’ nella sfida contro la Giana Erminio, valevole per il quattordicesimo turno del Girone A di Serie C. Renate-Giana Erminio si prospetta un match molto interessante nel quale squadra di trasferta è alla ricerca di punti fondamentali per allontanarsi dalla zona retrocessione mentre la squadra di casa ha l’intenzione di consolidare la propria prima posizione in classifica. In questo articolo vi sono tutte le informazioni su dove vedere Renate-Giana Erminio, streaming gratis Eleven Sports e diretta tv in chiaro?

Renate-Giana Erminio: orario, luogo, precedenti e designazione arbitrale

Il match Renate-Giana Erminio, valido per la quattordicesima giornata di campionato, si giocherà allo Stadio Città di Meda, con il fischio d’inizio fissato per le ore 14.30 di Sabato 5 Dicembre 2020. Dal 2014 vi sono stati ben 12 precedenti di Renate-Giana Erminio (6 vittorie Renate, 2 pareggi, 4 vittorie Giana Erminio). Nell’ultimo precedente, risalente Gennaio 2020, il Renate si è imposto per 2 a 1 grazie alle reti realizzate da Sorrentino e Anghileri. L’arbitro designato per Renate-Giana Erminio è Roberto Lovison di Padova.

Dove vedere Renate-Giana Erminio, streaming gratis Eleven Sports e diretta tv in chiaro?

La partita Renate-Giana Erminio, valida per il quattordicesimo turno del Girone A di Serie C, è disponibile in diretta streaming gratis sulla pagina Facebook ufficiale di Eleven Sports. Il match è inoltre visibile sul sito e sul canale Youtube della piattaforma. Per questo match non è disponibile la diretta tv in chiaro.