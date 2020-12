Dove vedere Virtus Francavilla Avellino Serie C: streaming gratis e diretta TV in chiaro?

Dove vedere Virtus Francavilla Avellino, presentazione del match. Oggi pomeriggio alle ore 17.30 al ‘Giovanni Paolo II’ di Francavilla Fontana la Virtus Francavilla di mister Bruno Trocini ospiterà l’Avellino di mister Piero Braglia, il match é valido per la 14.a giornata del girone C del campionato di Serie C.

I brindisini hanno raccolto 11 punti (2 vittorie, 5 pareggi e 6 sconfitte) e sono reduci da 3 pareggi consecutivi, l’ultimo contro il Teramo per 1-1 nel match giocato proprio al ‘Giovanni Paolo II’. Gli irpini, invece, hanno 18 punti (5 vittorie, 3 pareggi e 2 sconfitte) e sono reduci dalla vittoria esterna per 0-1 contro il Potenza. L’Avellino ha due partite in meno da recuperare: contro Bisceglie (9 dicembre) e Monopoli (16 dicembre).

Virtus Francavilla Avellino sarà diretta dal signor Luca Zufferli di Udine, coaudiuvato da Andrea Micaroni di Chieti e Vincenzo Adriano Catucci di Pesaro. Il quarto uomo sarà il signor Luigi Carella di Bari.

Dove vedere Virtus Francavilla Avellino in TV e streaming. Il match Virtus Francavilla Avellino, valido per la 14.a giornata del girone C del campionato di Serie C, sarà possibile guardarlo in streaming su Eleven Sports, il cui sito di riferimento è elevensports.it. Ma per poter guardare la gara, sarà necessario registrarsi gratuitamente sul sito e accedervi con le proprie credenziali però sarà necessario sottoscrivere un abbonamento o acquistare la singola partita. Almeno per il weekend del 5-7 dicembre, in attesa che verranno risolti i problemi sulla piattaforma di Eleven Sports, il match sarà visibile gratuitamente sul sito accedendo con le proprie credenziali e sarà possibile guardare il match anche sulla pagina Facebook e sul canale You Tube di Eleven Sports.