Perugia Calcio, Caserta: ‘Dobbiamo cercare di ottenere i tre punti’

Il Perugia Calcio scenderà in campo questo pomeriggio (ore 17,30) allo stadio Curi contro l’Imolese, 14^ del campionato di Serie C girone B.

Perugia Calcio, Caserta: ‘Dobbiamo essere un po’ più cattivi’

PERUGIA – Ieri mattina, 5 dicembre, si è svolta la conferenza stampa del tecnico del Perugia Calcio, Fabio Caserta, in vista del match contro l’Imolese. “Dobbiamo cercare di ottenere i tre punti – ha affermato il mister dei Grifoni -, che mancano da un po’. Dobbiamo essere un po’ più cattivi, di voler ottenere il risultato”. Caserta ha affermato che a lui “piace provare diverse soluzioni, perché un allenatore deve pensare prima della partita le difficoltà che ci saranno durante”.

Nel corso della conferenza stampa l’allenatore biancorosso ha rivolto un pensiero anche a Leonardo affermando che il suo coraggio “deve essere il nostro”.

Il tecnico del Perugia è alla ricerca di soluzioni tattiche e di gioco per trovare il gol. E proprio in chiave offensiva contro l’Imolese potrebbero essere utilizzati i giocatori del centrocampo. I Grifoni, che proprio con un ruolo in questa zona del campo, hanno finalizato il loro gioco con una rete sono stati Dragomir e Kouan.

Per il match di questo pomeriggio Fabio Caserta all’avvio potrebbe optare per un 3-5-2 con variazioni durante le fasi di gioco.

Perugia-Imolese: Probabili formazioni

Perugia (3-5-2): Fulignati; Sgarbi, Angella, Monaco; Elia, Kouan, Burrai, Dragomir, Crialese; Melchiorri, Murano. Allenatore: Caserta

A disposizione: Baiocco, Bocci, Tozzuolo, Cancellotti, Rosi, Moscati, Vanbaleghem, Konate, Sounas, Falzerano, Minesso, Bianchimano.

Imolese (3-5-2): Siano; Pilati, Rinaldi, Carini; Rondanini, Lombardi, Torrasi, D’Alena, Tonetto; Stanco, Polidori. Allenatore: Cevoli

A disposizione: Rossi, Ingrosso, Mele, Angeli, Cerretti, Morachioli, Ventola, Masala, Sall, Provenzano, Laghi.

Serie C, Perugia-Imolese: come seguire il match

La partita Perugia-Imolese verrà trasmessa in chiaro da Eleven Sport, la piattaforma che trasmette tutte le gare della terza serie. Eleven Sport trasmetterà in chiaro la partita sul proprio sito, sulla pagina Facebook e il Canale Youtube.