DOVE VEDERE CASERTANA MONOPOLI IN TV E IN STREAMING – Sfida fondamentale per il 14° turno del Girone C di Serie C: di fronte, Casertana e Monopoli, due squadre che non sono partite benissimo e che hanno tutta l’intenzione di risollevarsi al più presto. Solo due vittorie totali fin qui per la formazione campana, che ha comunque disputato solo 11 partite su 13: stesso numero di partite per il Monopoli, che ha vinto solo una partita negli ultimi cinque incontri, tre dall’inizio del campionato, ed ha totalizzato 13 punti (contro i 9 della Casertana). Il match, che si disputerà lunedì, sarà davvero importante per entrambi, per allontanarsi dai bassifondi della classifica e accorciare sulla zona playoff.

Dove vedere Casertana Monopoli, quando si gioca

Il match avrà luogo lunedì 7 dicembre 2020, alle ore 21. La sfida si disputerà sul terreno del Pinto, stadio che ospita i match interni della Casertana, a Caserta in Campania.

Dove vedere Casertana Monopoli, i precedenti

La sfida è una costante negli ultimi anni, in Serie C. Gli ultimi quattro precedenti disputati al Pinto di Caserta sono in perfetto equilibrio, visto che sono arrivate due vittorie a testa per ciascuna squadra. L’anno scorso vinse 2-1 la Casertana, i due anni precedenti, invece, due affermazioni consecutive del Monopoli, che vennero subito dopo la vittoria dei padroni di casa di quattro anni fa.

Dove vedere Casertana Monopoli, probabili formazioni

La Casertana (4-3-1-2) si schiera così: Avella; Hadziosmanovic, Konaté, Morel, Polito; Izzillo, Bordin, Varesanovic; Icardi; Pacilli, Cuppone.

Il Monopoli (3-5-2) si schiera così: Menegatti; Mercadante, Arena, Nicoletti; Zambataro, Piccinni, Giorno, Vassallo, Guiebre; Marilungo, Samele.

Serie C Girone C. dove vedere Casertana Monopoli in streaming e in tv

La sfida Casertana-Monopoli, sarà visibile in diretta streaming dalla piattaforma web Eleven Sports, che detiene i diritti dell’intero torneo. Il match sarà disponibile anche attraverso l’app ufficiale della piattaforma, pertanto sarà visibile anche sulle moderne Smart Tv. Ovviamente, attraverso l’app e il sito ufficiale, si potrà seguire la sfida anche in streaming su smartphone, tablet e pc. Il match non sarà però trasmesso in tv su RaiSport.