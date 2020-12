Serie C, dove vedere Avellino Bisceglie streaming e diretta tv Sky

Serie C, ecco dove vedere Avellino Bisceglie in streaming e in tv.

Allo Stadio Partenio va in scena il match Avellino – Bisceglie, recupero della terza giornata del Girone C di Serie C. La gara doveva disputarsi inizialmente il 6 ottobre, ma fu rinviata a causa Covid al 18 novembre. Anche in quel caso, il club campano aveva tredici calciatori positivi in rosa e quindi si è rinviata ulteriormente. Oggi dovrebbe essere la volta buona.

L’Avellino, dopo aver ritrovato la vittoria contro il Potenza una settimana fa, nel weekend ha perso nuovamente, questa volta contro la Virtus Francavilla. Una serie di troppi bassi e pochi alti che non hanno condizionato però la buona classifica dei campani: attualmente infatti sono in piena zona playoff all’ottavo posto con 18 punti e due partite in meno.

Il Bisceglie invece sembra non riuscire più a vincere. La squadra pugliese non trova la vittoria da nove giornate e nelle ultime otto gare sono arrivate quattro sconfitte e quattro pareggi. Le ultime due partite hanno visto il Bisceglie perdere 3-0 contro Catania e Ternana. A causa di questa mancanza di risultati, i pugliesi sono in zona playout al diciassettesimo posto con soli 1o punti conquistati in undici giornate (anche loro due gare in meno).

I precedenti tra Avellino e Bisceglie sono sette e sorridono solo ai pugliesi. In sette sfide contro il Bisceglie, l’Avellino non ha mai vinto e perso in ben cinque occasioni. L’ultima volta che le due squadre si sono sfidate, risale all’ultimo campionato di Serie C: vittoria dei nerazzurri al Partenio e pareggio per 1-1 in Puglia.

Il fischio d’inizio di Avellino – Bisceglie è in programma alle ore 15 e l’arbitro della gara sarà Michele Delrio.

Dove vedere Avellino Bisceglie tv

La sfida di Serie C tra Avellino e Bisceglie sarà trasmessa in diretta tv su Sky. Infatti, a partire proprio da oggi, anche Sky trasmetterà fino a quindici partite per ogni giornata di Serie C in diretta pay-per-view su Sky Primafila. Il canale dedicato al match Avellino – Bisceglie è Sky Sport (canale 253 satellite) e sarà possibile acquistare il singolo incontro al prezzo di 4,99€.

Dove vedere Avellino Bisceglie streaming

Inoltre, per tutti gli abbonati Sky, sarà possibile seguire il match in streaming tramite la piattaforma Sky Go. È possibile scaricare l’applicazione Sky Go su tutti i dispositivi mobili (smartphone, pc, notebook, tablet) sia per il sistema Android sia per iOS.

Non solo Sky: il match Avellino – Bisceglie sarà trasmesso in diretta streaming anche su Eleven Sports, la piattaforma streaming che detiene i diritti di tutte le partite di Serie C (playoff e playout compresi). Per seguire la sfida tra Avellino e Bisceglie bisogna collegarsi al sito www.elevensports.it, registrarsi o accedere con le proprie credenziali e seguire le istruzioni per acquistare il singolo evento o uno dei pacchetti disponibili (7,90€ abbonamento mensile oppure 69,99€ abbonamento stagionale). Inoltre è possibile scaricare l’app ufficiale tramite smart tv (e seguire il match sulla vostra televisione), smartphone o tablet, entrare con il proprio account ed iniziare a vedere i contenuti disponibili in base al tipo di abbonamento.