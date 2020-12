Serie C, Perugia-Imolese 2-0

Il Perugia batte allo stadio Curi l’Imolese per 2 a 0. I grifoni chiudono, su un campo reso pesante dalle abbondanti piogge, il match nel primo tempo. Il primo ad aprire le marcature è stato Melchiorri al 9’ con un colpo di testa a distanza ravvicinata. Mentre l’autore del raddoppio biancorosso è stato Elia con una poderosa incursione nell’area dell’Imolese.

Fabio Caserta: “Non era facile giocare. I ragazzi sono stati bravi a leggere la partita e la situazione. La squadra ha fatto una partita importante. Non abbiamo mai sofferto”. “Bisogna migliorare, c’è tanto da lavorare – ha aggiunto il tecnico dei biancorossi -. Perché c’è sempre da migliorare. Mi è piaciuto l’atteggiamento di una squadra che voleva la vittoria”. “Questa vittoria la dedichiamo a Leonardo Cenci, era un tifoso del Perugia”, ha dichiarato in conferenza stampa Fabio Caserta.

Federico Melchiorri: “È stata una partita difficile e stancante. Dedico questo gol e la vittoria alle mie figlie e a Leonardo Cenci”. “Noi sappiamo che ogni partita è fondamentale, noi stiamo andando aventi sulla nostra strada”, ha dichiarato in conferenza stampa al termine del match il giocatore biancorosso, autore di 5 reti in campionato.

PERUGIA: Fulignati, Rosi, Angella, Monaco, Elia (10′ st Sgarbi), Burrai (35′ st Vanbaleghem), Melchiorri (35′ st Falzerano), Dragomir (17′ st Sounas), Murano (1′ st Bianchimano), Crialese, Kouan. All. Caserta

A disposizione: Bocci, Baiocco, Konate, Moscati, Minesso, Tozzuolo, Cancellotti.

IMOLESE: Siano, Rondanini (1′ st Lombardi), Ingrosso (23′ st Tonetto), Rinaldi (27′ pt Carini), Provenzano, Polidori, Stanco (23′ st Ventola), Pilati, Morachioli (29′ st Masala), Boccardi, Torrasi. All. Cevoli

A disposizione: Rossi, D’Alena, Angeli, Sall, Cerretti, Alboni, Laghi.

Arbitro: Enrico Maggio di Lodi – 4° uomo ufficiale Andrea Ancora di Roma 1

Reti: 9′ pt Melchiorri, 29′ pt Elia

Ammoniti: Burrai, Murano, Lombardi, Vanbaleghem, Rosi