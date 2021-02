Dove vedere Bari Foggia, streaming Serie C e diretta tv in chiaro Rai Sport?

Domani pomeriggio, alle ore 15, allo stadio “San Nicola” si disputerà il derby tutto pugliese Bari-Foggia, match valido per la 27.a giornata del girone C del campionato di Serie C. Scenderanno in campo il Bari di Massimo Carrera e il Foggia di Marco Marchionni. Prima di scoprire dove vedere Bari Foggia in diretta tv e streaming, analizziamo il momento delle due squadre in questo campionato.

I biancorossi sono terzi in classifica con 46 punti (13 vittorie, 7 pareggi e 4 sconfitte) e sono reduci dal pareggio dello stadio “Massimino” contro il Catania (1-1). I satanelli, invece, sono sesti con 36 punti (10 vittorie, 6 pareggi e 9 sconfitte) ma nelle ultime 3 giornate sono arrivate altrettante sconfitte, l’ultima nel turno precedente nel match interno dello “Zaccheria” contro la Ternana (0-2).

Bari-Foggia sarà diretta dal signor Ermanno Feliciani di Teramo, coaudiuvato dai signori Salvatore Emilio Buonocore di Marsala e Federico Pragliola di Terni, mentre il quarto uomo sarà il signor Eduart Pashuku di Albano Laziale.

PROBABILI FORMAZIONI BARI-FOGGIA

BARI (3-4-3): Frattali; Sabbione, Minelli, Perrotta; M. Ciofani, Lollo, Maita, Rolando; Marras, Antenucci, D’Ursi. All. Carrera.



FOGGIA (3-5-2): Fumagalli; Germinio, Gavazzi, Galeotafiore; Kalombo, Salvi, Rocca, Garofalo, Di Jenno; Curcio, D’Andrea. All. Marchionni.



Bari Foggia, diretta TV e streaming

Il match Bari Foggia, valido per la 27.a giornata del girone C del campionato di Serie C, sarà visibile in chiaro su Rai Sport HD (canale 57 del digitale terrestre) e sarà disponibile in streaming su Rai Play.

Questo match sarà possibile guardarlo in streaming anche su Eleven Sports, il cui sito di riferimento è elevensports.it. Ma per poter guardare la gara, sarà necessario registrarsi gratuitamente sul sito e accedervi con le proprie credenziali però sarà necessario sottoscrivere un abbonamento o acquistare la singola partita. Il match sarà trasmesso sul canale You Tube di Eleven Sports con un abbonamento mensile al costo di 7.99 €.