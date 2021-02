Dove vedere Casertana-Avellino: streaming Serie C e diretta TV Sky Sport?

Questa sera (ore 20.30) allo stadio Alberto Pinto di Caserta (a porte chiuse), si disputerà il match Casertana-Avellino, valevole per la 26.a giornata del campionato di Serie C (girone C). Derby campano molto importante visto che i rossoblu del tecnico Federico Guidi sono al nono posto con 33 punti in piena zona playoff e vengono da due vittorie consecutive, mentre gli irpini di mister Piero Braglia sono secondi in maniera meritata con 47 punti e con una striscia positiva di nove partite frutto di sette vittorie e due pareggi.

L’ultima sfida giocata al “Pinto” risale alla scorsa stagione (17 novembre 2019) quando i padroni di casa si imposero per 2-0 con reti di Starita e D’angelo; invece i precedenti complessivi tra le due squadre sono tredici con i Lupi in vantaggio per 7-3 e tre pareggi.

L’arbitro dell’incontro sarà Mattia Marcenaro della sezione A.I.A. di Genova, coadiuvato dagli assistenti Andrea Torresan e Alberto Zampese, entrambi di Bassano del Grappa (Vicenza), quarto uomo Ermes Fabrizio Cavaliere di Paola (Cosenza).

Casertana-Avellino, probabili formazioni

CASERTANA (4-3-3): Avella; Hadziosmanovic, Buschiazzo, Carillo, Del Grosso; Icardi, Santoro, Izzillo; Rosso, Cuppone, Turchetta.

AVELLINO (3-5-2): Forte; Illanes, Miceli, Silvestri L.; Adamo, Carriero, Aloi, D’Angelo, Tito; Fella, Santaniello.

Dove vedere Casertana-Avellino in tv e streaming

Il match Casertana-Avellino (calcio d’inizio ore ore 17.30) sarà trasmesso in diretta streaming da Eleven Sports, la TV online che si è assicurata anche per questa stagione i diritti per le gare di Serie C (playoff e playout compresi). Per seguire la gara bisognerà collegarsi al sito www.elevensports.it, registrarsi ed accedere con le proprie credenziali e seguire le istruzioni per acquistare il singolo evento o uno dei pacchetti disponibili; altra modalità è scaricare l’app ufficiale tramite smart tv, smartphone o tablet, entrare con il proprio account ed iniziare a vedere i contenuti disponibili in base al tipo di abbonamento.

La grande novità televisiva dal mese di dicembre è che il campionato di Serie C è sbarcato su Sky dove sarà possibile acquistare ogni weekend i singoli incontri al prezzo di 4,99 euro a partita; l’incontro del “Lamberti” sarà visibile su Sky Sport Prima Fila (canale 254 del decoder) con telecronaca a cura di Rosario Triolo.