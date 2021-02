Dopo la vittoria casalinga rimediata contro il Monopoli (1-0), il Bari si prepara ad affrontare il Catania nel 26esimo turno del Girone C di Serie C. Catania-Bari si prospetta un match molto interessante tra due compagini che occupano le zone alte della classifica. In questo articolo vi sono tutte le informazioni necessarie su dove vedere Catania-Bari, streaming e diretta tv in chiaro Antenna Sud?

Catania-Bari: orario, luogo, probabili formazioni e precedenti

Il match Catania-Bari, valido per la 26esima giornata di campionato, si giocherà allo Stadio Angelo Massimino di Catania a partire dalle ore 15,00 di Domenica 21 Febbraio 2021. Dal 2009 sono ben 8 i precedenti tra le due squadre con i seguenti esiti finali: 2 vittorie Catania, 4 pareggi e 2 vittorie Bari.

Le probabili formazioni di Catania-Bari sono le seguenti:



CATANIA (3-4-3): Confente; Silvestri, Giosa, Tonucci; Calapai, Welbeck, Dall’Oglio, Zanchi; Manneh, Sarao, Golfo.

BARI (4-3-3): Frattali; Ciofani, Minelli, Perrotta, Sarzi Puttini; Lollo, Bianco, Maita; Marras, Cianci, D’Ursi.

Dove vedere Catania-Bari, streaming gratis e diretta tv in chiaro Antenna Sud?

Catania-Bari, match valido per il ventiseiesimo turno del girone C di Serie C, verrà trasmesso in diretta tv, in modalità pay per view, da Sky sul canale Sky Primafila (canale 254 del satellite). Catania-Bari inoltre sarà disponibile in diretta streaming anche su Eleven Sports, con l’applicazione scaricabile su tutti i dispositivi mobili come smartphone, tablet e pc. Per poter usufruire del servizio della piattaforma è necessario sottoscrivere un abbonamento tra le modalità previste. Per Catania-Bari non è disponibile né lo streaming gratis né la diretta tv in chiaro su Antenna Sud.