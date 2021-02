Dove vedere Cavese-Juve Stabia: streaming Serie C e diretta TV Sky Sport?

Oggi pomeriggio allo stadio comunale “Simonetta Lamberti“, si disputerà il match Cavese-Juve Stabia, valevole per la 25.a giornata del campionato di Serie C. Derby campano molto importante per gli obiettivi delle due squadre con i padroni di casa del tecnico Salvatore Campilongo che si trovano all’ultimo posto con 16 punti, ma a -6 dalla zona salvezza, mentre gli ospiti di mister Piero Braglia sono decimi (ultimo posto valido per i playoff) con 30 punti; ambedue vengono da una sconfitta per 1-0, nell’ultimo turno giocato domenica rispettivamente contro Viterbese (in trasferta) e Avellino (in casa).

I precedenti a Cava di Terreni sono 15 con gli aquilotti in vantaggio sulle vespe per 6-4 e cinque pareggi; nell’ultimo gara disputata al “Lamberti” (10 novembre 2018) successo stabiese per 1-0 che fa il paio con quello del match d’andata quando lo scorso 22 ottobre i gialloblu si sono imposti al “Menti” per 2-0. L’arbitro della sfida sarà Luca Zufferli della sezione A.I.A. di Udine, coadiuvato da Francesco Ciancaglini di Vasto (Chieti). e da Domenico Fontemurato di Roma 2, quarto uomo Mattia Ubaldi di Roma 1.

Cavese-Juve Stabia, probabili formazioni

CAVESE (3-4-3): Kucich; Martino, De Franco, Lancini; Natalucci, Matera, Scoppa, Ricchi; Calderini, Gerardi, Bubas.

JUVE STABIA (3-4-1-2): Bisogno; Esposito, Kontec, Elizalde; Garattoni, Berardocco, Vallocchia, Cernigoi; Orlando; Marotta, Borrelli.

Dove vedere Cavese-Juve Stabia in tv e streaming

Il match Cavese-Juve Stabia (calcio d’inizio ore ore 17.30) sarà trasmesso in diretta streaming da Eleven Sports, la TV online che si è assicurata anche per questa stagione i diritti per le gare di Serie C (playoff e playout compresi). Per seguire la gara bisognerà collegarsi al sito www.elevensports.it, registrarsi ed accedere con le proprie credenziali e seguire le istruzioni per acquistare il singolo evento o uno dei pacchetti disponibili; altra modalità è scaricare l’app ufficiale tramite smart tv, smartphone o tablet, entrare con il proprio account ed iniziare a vedere i contenuti disponibili in base al tipo di abbonamento.

La grande novità televisiva dal mese di dicembre è che il campionato di Serie C è sbarcato su Sky dove sarà possibile acquistare ogni weekend i singoli incontri al prezzo di 4,99 euro a partita; l’incontro del “Lamberti” sarà visibile su Sky Sport Prima Fila (canale 253 del decoder).