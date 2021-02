Dove vedere Juve Stabia Avellino, streaming Serie C e diretta TV Sky Sport?

Dove vedere Juve Stabia Avellino, presentazione del match. Oggi pomeriggio, alle ore 17.30, presso il “Romeo Menti” di Castellamare di Stabia la Juve Stabia di Pasquale Padalino ospiterà l’Avellino di Piero Braglia, il match è valido per la 24.a giornata del girone C del campionato di Serie C.

Le “vespe” occupano l’8.a posizione in classifica con 30 punti (8 vittorie, 6 pareggi e 8 sconfitte) e sono reduci dalla vittoria esterna contro la Virtus Francavilla, match vinto per 0-1 dai campani.

Gli irpini, invece, sono terzi in classifica con 41 punti (12 vittorie, 5 pareggi e 5 sconfitte) e sono reduci dal successo interno per 1-0 contro il Palermo.

Juve Stabia-Avellino sarà diretta dal signor Andrea Bordin di Bassano del Grappa, coaudiuvato dai signori Andrea Zezza di Ostia Lido e Mario Pinna di Oristano. Il quarto uomo sarà il signor Fabio Pirrotta di Barcellona Pozzo di Gotto.

PROBABILI FORMAZIONI JUVE STABIA-AVELLINO

Juve Stabia (4-3-3): Tomei; Garattoni, Codromaz, Troest, Allievi; Vallocchia, Berardocco, Bovo; Ripa, Romero, Orlando. Allenatore: Padalino.

Avellino (3-5-2): Forte; Ciancio, Miceli, Illanes, ; Adamo, Carriero, Aloi, D’Angelo, Tito; Maniero, Fella. All: Braglia.

Dove vedere Juve Stabia Avellino, diretta TV e streaming

Dove vedere Juve Stabia Avellino in TV e streaming. Il match Juve Stabia Avellino, valido per la 24.a giornata del girone C del campionato di Serie C, non verrà trasmesso in chiaro. Ma sarà possibile guardarlo in streaming su Eleven Sports, il cui sito di riferimento è elevensports.it. Ma per poter guardare la gara, sarà necessario registrarsi gratuitamente sul sito e accedervi con le proprie credenziali però sarà necessario sottoscrivere un abbonamento o acquistare la singola partita.

Inoltre il match sarà trasmesso sul canale You Tube di Eleven Sports con un abbonamento mensile al costo di 7.99 € e sarà disponibile anche in Pay Per View su Sky Sport 253 con la telecronaca di Gianluca Di Marzio.