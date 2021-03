Dove vedere Padova-Cesena: streaming gratis e diretta tv Serie C

Oggi pomeriggio alle ore 17.30 allo stadio Euganeo (a porte chiuse), sarà in programma il match Padova-Cesena, valevole per la 27.a giornata del campionato di Serie C (girone B); i biancoscudati di Andrea Mandorlini sono la capolista del raggruppamento con 54 punti e che in questo 2021 è ancora imbattuto (sei vittorie e tre pareggi), mentre i bianconeri di William Viali si trovano al settimo posto a 41 punti (tre gare in meno) con due successi nelle ultime due incontri.

Sono 18 i precedenti in terra veneta con i padroni di casa avanti 11-3 e 4 pareggi, l’ultima sfida all’Euganeo si è giocata la scorsa stagione, quando il 25 settembre 2019, i patavini si imposero per 1-0 con rete Soleri al 7′. Nella gara d’andata (2 novembre) disputata all’Orogel Stadium-Dino Manuzzi, c’è stata sempre la vittoria padovana, questa volta per 2-0 grazie alle marcature di Ronaldo Da Silva al 52′ su calcio di rigore e Della Latta al 63′. L’arbitro dell’incontro sarà Francesco Cosso della sezione A.I.A. di Reggio Calabria, coadiuvato dagli assistenti Khaled Bahri di Sassari e Simone Piazzini di Prato, quarto uomo Filippo Giaccaglia di Jesi (Ancona).

Padova-Cesena, probabili formazioni

PADOVA (4-3-3): Vannucchi; Germano, Rossettini, Kresic, Curcio; Della Latta, Mandorlini, Saber; Chiricò, Nicastro, Bifulco.

CESENA (4-3-3): Nardi; Zappella, Ricci, Ciofi, Longo; Collocolo, Di Gennaro, Steffè; Zecca, Bortolussi, Russini.

Dove vedere Padova-Cesena in tv e streaming

Il match Padova-Cesena (calcio d’inizio ore 17.30) sarà trasmesso in diretta streaming da Eleven Sports, la TV online che si è assicurata anche per questa stagione i diritti per le gare di Serie C (playoff e playout compresi). Per seguire la gara bisognerà collegarsi al sito www.elevensports.it, registrarsi ed accedere con le proprie credenziali e seguire le istruzioni per acquistare il singolo evento o uno dei pacchetti disponibili; altra modalità è scaricare l’app ufficiale tramite smart tv, smartphone o tablet, entrare con il proprio account ed iniziare a vedere i contenuti disponibili in base al tipo di abbonamento.

La grande novità televisiva dal mese di dicembre è che il campionato di Serie C è sbarcato su Sky dove sarà possibile acquistare ogni weekend i singoli incontri al prezzo di 4,99 euro a partita; l’incontro dell”Euganeo” sarà visibile su Sky Sport Prima Fila (canale 253 del decoder).

Inoltre per tutti i residenti del Emilia Romagna, del Veneto e San Marini, la partita sarà visibile in chiaro su Teleromagna (canale 14 del digitale terrestre) con la telecronaca di Luca Alberto Montanari e in diretta streaming gratuita sul sito del canale televisivo.