Dove vedere Paganese-Catania: streaming e diretta tv Sky Sport?

Oggi pomeriggio alle ore 14.30 allo stadio Comunale Marcello Torre (a porte chiuse) si disputerà il match Paganese-Catania, valevole per il recupero della 20.a giornata del campionato di Serie C (girone C). In classifica la squadra azzurrostellata del tecnico Raffaele Di Napoli si trova al quartultimo posto con 22 punti, a -1 dalla zona salvezza (Vibonese 23 punti) e che nelle ultime tre partite ha conquistato sette punti, mentre i rossazzurri di mister Giuseppe Raffaele sono quinti con 38 punti, ma nelle ultime due gare hanno ottenuto un solo pareggio.

Sono sette i precedenti in terra campana con i padroni di casa in vantaggio per 3-2 e due pareggi; nell’ultima sfida giocata nella scorsa stagione (11 dicembre 2019) c’è sta la vittoria dei campani per 3-1 che è in vantaggio anche per le reti realizzate (15-13 il parziale).

L’arbitro della gara sarà Andrea Colombo della sezione A.I.A di Como, coadiuvato dagli assistenti Luca Feraboli di Brescia e Alessandro Maninetti di Lovere (Bergamo), quarto uomo Davide Di Marco di Ciampino (Roma).

Paganese-Catania, probabili formazioni

PAGANESE (3-5-2): Baiocco, Sirignano, Sbampato, Schiavino; Carotenuto, Zanini, Onescu, Gaeta, Squillace; Mendicino, Guadagni.

CATANIA (3-4-3): Confente; Tonucci, Claiton, Silvestri; Albertini, Welbeck, Rosaia, Pinto; Golfo, Sarao, Russotto.

Dove vedere Paganese-Catania in tv e streaming

Il match Paganese-Catania (calcio d’inizio oggi ore ore 14.30), con telecronaca a cura di Danilo Sorrentino, sarà trasmesso in diretta streaming da Eleven Sports, la TV online che si è assicurata anche per questa stagione i diritti per le gare di Serie C (playoff e playout compresi). Per seguire la gara bisognerà collegarsi al sito www.elevensports.it, registrarsi ed accedere con le proprie credenziali e seguire le istruzioni per acquistare il singolo evento o uno dei pacchetti disponibili; altra modalità è scaricare l’app ufficiale tramite smart tv, smartphone o tablet, entrare con il proprio account ed iniziare a vedere i contenuti disponibili in base al tipo di abbonamento.