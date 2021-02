Dove vedere Palermo-Bisceglie: streaming gratis e diretta tv Antenna Sud?

Domani pomeriggio alle ore 14.30 allo stadio Comunale Renzo Barbera,(a porte chiuse) si disputerà il match Palermo-Bisceglie, valevole per la 24.a giornata del campionato di Serie C (girone C). In classifica i rosanero di mister Roberto Boscaglia si trovano all’undicesimo posto con 27 punti a -1 dalla zona playoff, ma nelle ultime cinque partite ha conquistato solo tre pareggi; invece i nerazzurri stellati del neo allenatore Aldo Papagni, che ad inizio mese ha preso il posto dell’esonerato Giovanni Bucaro, sono terzultimi insieme al Potenza con 17 punti nelle ultime sette gare ha fatto solo quattro punti frutto di altrettanti pareggi.

Quello di domani, sarà il primo precedente tra le due squadre in terra siciliana, mentre l’unica gara disputata è quella dell’andata, giocata al “Gustavo Ventura” lo scorso 18 ottobre che ha visto la vittoria della formazione pugliese per 2-1.

L’arbitro dell’incontro sarà Andrea Bordin, della sezione di Bassano del Grappa (Vicenza) coadiuvata dagli assistenti Andrea Zezza, di Ostia Lido (Roma), e Mario Pinna, sardo di Oristano, quarto uomo Fabio Pirrotta di Barcellona Pozzo di Gotto (Messina).

Palermo-Bisceglie, probabili formazioni

PALERMO (4-4-2): Pelagotti; Accardi, Palazzi, Somma, Crivello; Kanoute, De Rose, Luperini; Valente; Lucca, Saraniti.

BISCEGLIE: (3-5-2): Russo; Altobello, Priola, Vona; Tazza, Cittadino, Romizi, Pedrini, Giron; Sartore, Cecconi.

Dove vedere Palermo-Bisceglie in tv e streaming

Il match Palermo-Bisceglie (calcio d’inizio domani ore ore 14.30) sarà trasmesso in diretta streaming da Eleven Sports, la TV online (compreso il canale You Tube) che si è assicurata anche per questa stagione i diritti per le gare di Serie C (playoff e playout compresi). Per seguire la gara bisognerà collegarsi al sito www.elevensports.it, registrarsi ed accedere con le proprie credenziali e seguire le istruzioni per acquistare il singolo evento o uno dei pacchetti disponibili; altra modalità è scaricare l’app ufficiale tramite smart tv, smartphone o tablet, entrare con il proprio account ed iniziare a vedere i contenuti disponibili in base al tipo di abbonamento.

Infine per i tifosi residenti in Puglia e Basilicata la gara del “Renzo Barbera” si potrà vedere anche in chiaro su Antenna Sud (canale 13 del digitale terrestre nelle due regioni appena citate) e in streaming gratuito sul sito www.antennasud.com.