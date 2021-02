Dove vedere Palermo Catanzaro, streaming Serie C e diretta tv Sky Sport?

Oggi all’ora di pranzo (ore 12.30) presso lo stadio “Renzo Barbera” si disputerà Palermo-Catanzaro, match valido per la 26.a giornata del girone C del campionato di Serie C. Scenderanno in campo il Palermo di Roberto Boscaglia e il Catanzaro di Antonio Calabro. Prima di scoprire dove vedere Palermo Catanzaro in diretta tv e streaming, analizziamo il momento delle due squadre in questo campionato.

Il Palermo occupa l’8.a posizione con 33 punti (8 vittorie, 9 pareggi e 7 sconfitte) ed è reduce da due vittorie consecutive contro Bisceglie (3-1) e Turris (1-2). Il Catanzaro, invece, è quarto con 38 punti (10 vittorie, 8 pareggi e 5 sconfitte) ed è reduce dalla brutta sconfitta del “Ceravolo” contro la Casertana (0-3).

Palermo-Catanzaro sarà diretta dal signor Alessandro Di Graci di Como, coaudiuvato dai signori Davide Meocci di Siena e Andrea Micaroni di Chieti. Il quarto uomo sarà il signor Emanuele Frascaro di Firenze.

PROBABILI FORMAZIONI PALERMO-CATANZARO

Palermo (4-2-3-1): Pelagotti; Accardi, Marconi, Somma, Crivello; De Rose, Luperini; Kanoute, Rauti, Valente; Lucca. All: Boscaglia.

Catanzaro (3-4-1-2): Branduani, Riccardi, Fazio, Martinelli, Casoli, Verna, Risolo, Contessa; Carlini, Evacuo, Di Massimo. All: Calabro.

Palermo Catanzaro diretta TV e streaming

Il match Palermo Catanzaro, valido per la 26.a giornata del girone C del campionato di Serie C, non verrà trasmesso in chiaro ma sarà possibile guardarlo in streaming su Eleven Sports, il cui sito di riferimento è elevensports.it. Ma per poter guardare la gara, sarà necessario registrarsi gratuitamente sul sito e accedervi con le proprie credenziali però sarà necessario sottoscrivere un abbonamento o acquistare la singola partita.

Inoltre il match sarà trasmesso sul canale You Tube di Eleven Sports con un abbonamento mensile al costo di 7.99 € e sarà disponibile anche in Pay Per View su Sky Sport 254 con la telecronaca di Dario Massara.