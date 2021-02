Dove vedere Perugia-Modena: streaming Serie C e diretta TV Sky Sport?

Oggi pomeriggio alle ore 17.30 allo stadio Renato Curi (a porte chiuse), si disputerà Perugia-Modena, valevole per la 27.a giornata del campionato di Serie C (girone B); in classifica gli umbri (due gare da recuperare) di mister Fabio Caserta si trovano con 49 punti a -5 dalla capolista Padova, mentre gli emiliani del tecnico Michele Mignani sono secondi a 50 punti a +1 proprio sui biancorossi.

Dunque sarà una gara importantissima in ottica promozione diretta con le due squadre che sono in un grande periodo di forma visto che sia i padroni di casa sia gli ospiti vengono rispettivamente da quattro e tre vittorie consecutive; i precedenti al “Curi” sono 15 con i gialloblu che non hanno mai espugnato il campo degli umbri, con quest’ultimi che hanno vinto in dieci occasioni con cinque pareggi. L’ultima sfida è datata 4 dicembre 2015 quando nel campionato di Serie B un gol di Di Carmine al 7′ diede al successo al Perugia.

L’arbitro del match sarà Luca Zufferli, della sezione A.I.A. Udine, coadiuvato dagli assistenti Marco Ceccon di Lovere (Bergamo) e Cosimo Cataldo di Bergamo, quarto uomo Claudio Petrella di Viterbo.

Perugia-Modena, probabili formazioni

PERUGIA (4-3-2-1): Fulignati, Cancellotti, Sgarbi, Angella, Favalli; Sounas, Burrai, Di Noia; Elia, Falzerano; Bianchimano.



MODENA (4-3-3): Gagno; Ingegneri, Zaro, Pergreffi; Mattioli, Castiglia, Gerli, Muroni, Mignanelli; Spagnoli, Luppi.

Dove vedere Perugia-Modena in tv e streaming

Il match Perugia-Modena (calcio d’inizio ore ore 17.30) sarà trasmesso in diretta streaming da Eleven Sports, la TV online che si è assicurata anche per questa stagione i diritti per le gare di Serie C (playoff e playout compresi). Per seguire la gara bisognerà collegarsi al sito www.elevensports.it, registrarsi ed accedere con le proprie credenziali e seguire le istruzioni per acquistare il singolo evento o uno dei pacchetti disponibili; altra modalità è scaricare l’app ufficiale tramite smart tv, smartphone o tablet, entrare con il proprio account ed iniziare a vedere i contenuti disponibili in base al tipo di abbonamento.

La grande novità televisiva dal mese di dicembre è che il campionato di Serie C è sbarcato su Sky dove sarà possibile acquistare ogni weekend i singoli incontri al prezzo di 4,99 euro a partita; l’incontro del “Curi” sarà visibile su Sky Sport Prima Fila (canale 253 del decoder).