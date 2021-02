Dove vedere Sambenedettese Sudtirol, streaming Serie C e diretta tv Sky Sport?

Questo pomeriggio, alle ore 15, presso il “Riviera delle Palme” di San Benedetto del Tronto la Sambenedettese di Paolo Montero ospiterà il Sudtirol di Stefano Vecchi, match valevole per la 27.a giornata del girone C del campionato di Serie C. Prima di scoprire dove vedere Sambenedettese Sudtirol in diretta tv e streaming, analizziamo il momento delle due squadre in questo campionato.

La Samb occupa la 9.a posizione in classifica con 38 punti (10 vittorie, 8 pareggi e 8 sconfitte) e nelle ultime due giornate sono arrivate altrettante sconfitte contro Imolese (1-3) e Modena (4-1).

Il Sudtirol, invece, è terzo con 49 punti (13 vittorie, 10 pareggi e 3 sconfitte) in compagnia del Perugia ed è reduce da due pareggi consecutivi contro Carpi (0-0) e Padova (1-1).

Sambenedettese-Sudtirol sarà diretta dal signor Paolo Bitonti di Bologna, coaudiuvato dai signori Giorgio Lazzaroni di Udine e Thomas Miniutti di Maniago, mentre il quarto uomo è il signor Alberto Ruben Arena di Torre del Greco.

PROBABILI FORMAZIONI SAMBENEDETTESE-SUDTIROL

Sambenedettese (3-4-1-2): Nobile; Cristini, D’Ambrosio, Di Pasquale; Lavilla, D’Angelo, Angiulli, Malotti; Terracino; Nocciolini, Lescano. All: Montero.

Sudtirol (4-3-1-2): Poluzzi; El Kaouakibi, Vinetot, Curto, Fabbri; Karic, Greco, Beccaro; Casiraghi; Rover, Fisschnaller. All: Vecchi

Sambenedettese Sudtirol, diretta TV e streaming

Il match Sambenedettese Sudtirol, valido per la 27.a giornata del girone B del campionato di Serie C, non verrà trasmesso in chiaro ma sarà possibile guardarlo in streaming anche su Eleven Sports, il cui sito di riferimento è elevensports.it. Ma per poter guardare la gara, sarà necessario registrarsi gratuitamente sul sito e accedervi con le proprie credenziali però sarà necessario sottoscrivere un abbonamento o acquistare la singola partita. Il match sarà trasmesso sul canale You Tube di Eleven Sports con un abbonamento mensile al costo di 7.99 €.

