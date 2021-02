Dove vedere Vibonese Catania, streaming Serie C e diretta TV Sky o Eleven Sports?

Domenica 28 febbraio 2021 alle ore 15:00 allo Stadio Luigi Razza di Vibo Valentia andrà in scena Vibonese Catania, incontro valido per la 27^ giornata di Serie C – Girone C 2020/21. Ecco tutte le informazioni su dove vedere Vibonese Catania in diretta tv e in live streaming.

Dove vedere Vibonese Catania, presentazione della partita

Il match Vibonese Catania mette a confronto i padroni di casa calabresi, attualmente quindicesimi in classifica con 23 punti, e gli ospiti siciliani che si trovano al quinto posto in graduatoria, con 39 lunghezze all’attivo e in piena corsa promozione. Ecco dove vedere in diretta tv e in live streaming Vibonese Catania.

Dove vedere Vibonese Catania, live streaming e diretta tv

L’incontro Vibonese Catania si giocherà allo Stadio Luigi Razza di Vibo Valentia, domenica 28 febbraio 2021 alle ore 15:00. Per il match non è prevista la programmazione in diretta tv in chiaro e in live streaming gratis. Sarà possibile seguire l’incontro Vibonese Catania in diretta tv su Sky Primafila, acquistando il match a 4,99 €. La gara verrà trasmessa in live streaming anche sul sito Eleven Sports o tramite l’app scaricabile su tablet, smartphone o sulle smart tv compatibili. Per seguire il match in diretta streaming su Eleven Sports sarà necessario essere in possesso di un abbonamento alla piattaforma.