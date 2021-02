Eleven Sports, Sky Primafila o Rai Sport? Dove vedere Casertana Teramo in tv e in streaming, Serie C Girone C

DOVE VEDERE CASERTANA TERAMO IN TV E IN STREAMING, SERIE C GIRONE C – La 24^ giornata di Serie C mette di fronte due squadre vogliose di raggiungere i playoff per provare a lottare per la promozione: la Casertana, padrona di casa e reduce dalla brutta sconfitta con la Ternana, è alla ricerca di qualche punto per agganciare la zona playoff, distante solo un punto. Zona della quale fa invece già parte il Teramo, già sesto in classifica a 36 punti ma un po’ in calo visti i due pareggi delle ultime due partite. In ogni caso, entrambe le compagini mirano a non perdere punti preziosi che, a questo punto della stagione, iniziano a diventare piuttosto pesanti.

Casertana Teramo dove vederla in tv, quando si gioca

La sfida casertana-Teramo andrà in scena domenica 14 febbraio alle ore 17,30. Il match avrà luogo allo stadio Pinto di Caserta, casa dei rossoblu campani.

Serie C, probabili formazioni Casertana Teramo

Ecco i probabili schieramenti delle due squadre per il match che andrà in scena domenica alle ore 17.30:

CASERTANA (4-3-3): Avella; Del Grosso, Carillo, Konaté, Hadziosmanovic; Icardi, Santoro, Izzillo; Rosso, Cuppone, Turchetta.

TERAMO (4-3-3): Lewandowski; Diakité, Trasciani, Piacentini, Tentardini; Santoro, Arrigoni, Viero; Bombagi, Pinauti, Costa Ferreira.

Sky Primafila e Eleven Sports, ecco dove vedere Casertana Teramo in tv e in live streaming

Il match Casertana-Teramo andrà in onda sia su Sky Primafila che su Eleven Sports. Non è prevista, invece, la diretta su Rai Sport. Per seguire la sfida su Sky, basterà accedere alla sezione Primafila di Sky ed acquistare la visione del match a 4,99 euro. Per godere della visione del match, invece, su Eleven Sports, bisogna sottoscrivere un abbonamento al portale e, in seguito, sarà possibile fruire dei contenuti sia in tv, attraverso l’apposita app per Smart Tv, sia su pc, smartphone e tablet, sempre utilizzando l’applicazione del servizio.