Dove vedere Bari Paganese, streaming Serie C e diretta TV Antenna Sud?

Domani pomeriggio, alle ore 15, presso lo stadio “San Nicola” il Bari di Massimo Carrera ospiterà la Paganese di Raffaele Di Napoli, match valido per la 33.a giornata del girone C del campionato di Serie C. Prima di scoprire dove vedere Bari Paganese in diretta tv e streaming, analizziamo il momento delle due squadre in questo campionato.

Il Bari non sta vivendo un buon momento di forma, infatti i “galletti” non vincono da 4 partite e sono scivolati al quarto posto (15 vittorie, 8 pareggi e 7 sconfitte) dopo la sconfitta contro il Catanzaro (2-0). I campani, invece, occupano la 17.a posizione (6 vittorie, 9 pareggi e 16 sconfitte) e sono reduci dalla sconfitta contro la Juve Stabia (1-3).

Bari-Paganese sarà diretta dal signor Mattia Caldera di Como, coaudiuvato dai signori Giacomo Monaco di Termoli e Fabio Dell’Arciprete di Vasto. Il quarto uomo sarà il signor Stefano Milone di Taurianova.

PROBABILI FORMAZIONI BARI-PAGANESE

Bari (4-2-3-1): Frattali; Semenzato, Sabbione, Di Cesare, Perrotta; De Risio, Bianco; Marras, Antenucci, D’Ursi; Cianci. All. Carrera.

Paganese (3-5-2): Baiocco; Schiavino, Sbampato, Sirignano; Carotenuto, Onescu, Volpicelli, Zanini, Squillace; Diop, Raffini. All. Di Napoli.



Dove vedere Bari Paganese in tv e streaming

Il match Bari Paganese, valido per la 33.a giornata del girone C del campionato di Serie C, potrebbe essere trasmesso in chiaro su Antenna Sud (seguiranno aggiornamenti) ma sarà possibile guardarlo in streaming su Eleven Sports, il cui sito di riferimento è elevensports.it. Ma per poter guardare la gara, sarà necessario registrarsi gratuitamente sul sito e accedervi con le proprie credenziali però sarà necessario sottoscrivere un abbonamento o acquistare la singola partita.

Inoltre il match sarà trasmesso sul canale You Tube di Eleven Sports con un abbonamento mensile al costo di 7.99 € e sarà disponibile anche in Pay Per View su Sky Sport 251.