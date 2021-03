Sky, Rai, Eleven Sports o Cusano Tv Italia? Dove vedere Potenza-Ternana in tv in chiaro e in streaming gratis

DOVE VEDERE POTENZA TERNANA TV E STREAMING – Il recupero della 5^ giornata del Girone C di Serie C mette di fronte Potenza e Ternana. Obiettivi ben diversi per le due squadre: il Potenza deve cercare punti importanti per la salvezza (ora è a +3 sui playout, con 31 punti fin qui accumulati), mentre le Fere sono ormai ad un passo dalla matematica promozione diretta in Serie B. La squadra di Lucarelli, infatti, si trova a +12 sull’Avellino secondo, e quella di mercoledì sarà la trentesima partita degli umbri. Con 6 partite da disputare, vincere col Potenza vorrebbe dire essere a 15 punti di vantaggio sulla seconda, e quindi doverne vincere solo più una per conquistare la cadetteria. Essendo ancora a marzo, se non è un record poco ci manca. Ecco quindi dove vedere Potenza Ternana in diretta in chiaro e in streaming gratuito.

Quando si gioca Potenza Ternana, recupero 5^ giornata Serie C girone C

Il match si giocherà mercoledì 24 marzo 2021 alle ore 15. La sfida andrà in scena in Basilicata, allo Stadio Alfredo Viviani di Potenza, casa dei potentini.

Precedenti Potenza Ternana, le sfide tra lucani e umbri

Sono solamente 4 i precedenti al Viviani di Potenza tra i padroni di casa lucani e la Ternana: le Fere hanno ottenuto il loro prossimo successo proprio nell’ultimo dei 4 tentativi, durante la stagione passata, nel gennaio 2020. Prima di quella sfida, ci furono altri tre incroci tra gli anni ’80 e il 2010, dove scaturirono 3 pareggi (due 1-1 ed uno 0-0). All’andata, in Umbria, fu 3-0 per la Ternana: i soliti Partipilo e Falletti andarono in rete, oltre a Boben.

Probabili formazioni Potenza Ternana, le scelte di Gallo e Lucarelli

POTENZA (4-3-1-2) Marcone, Sepe, Di Somma, Gigli, Coccia, Bucolo, Coppola, Ricci, Di Livio, Salvemini, Mazzeo

TERNANA (4-2-3-1) Iannarilli, Defendi, Boben, Kontek, Salzano, Palumbo, Proietti, Partipilo, Falletti, Furlan, Raicevic

Dove vedere Potenza Ternana tv e streaming gratis, Eleven Sports e Cusano Tv

La partita Potenza-Ternana, come tutte le gare interne ed esterne dei rossoverdi in questa stagione, sarà visibile in diretta e in chiaro su Cusano Italia Tv (canale 264 DTT). L’emittente dell’Università Niccolò Cusano trasmetterà la sfida arricchita con ampio pre e post partita.

Il match, inoltre, sarà come al solito visibile in diretta e in streaming su Eleven Sports, previa sottoscrizione di un abbonamento: a quel punto, sarà possibile assistere al match sia su smart tv, scaricando la app, sia su smartphone pc e tablet, sempre attraverso la app o collegandosi al sito.