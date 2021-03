Dove vedere Pro Vercelli Alessandria, streaming Serie C e diretta tv in chiaro Rai Sport?

Questa sera, alle ore 21, presso lo stadio “Silvio Piola” di Vercelli la Pro Vercelli di Francesco Modesto ospiterà l’Alessandria di Moreno Longo,match valido per la 32.a giornata del girone A del campionato di Serie C. Prima di scoprire dove vedere Pro Vercelli Alessandria in diretta tv e streaming, analizziamo il momento delle due squadre in questo campionato.

La Pro Vercelli è seconda con 58 punti (16 vittorie, 10 pareggi e 5 sconfitte) e nel turno precedente ha pareggiato contro la Pro Sesto (0-0). L’ Alessandria, invece, è quarta con 53 punti (15 vittorie, 8 pareggi e 8 sconfitte) e nell’ultimo turno ha battuto 2-0 il Renate.

Pro Vercelli-Alessandria sarà diretta dal signor Paride Tremolada di Monza, coaudiuvato dai signori Claudio Barone e Giorgio Rinaldi, entrambi di Roma 1. Il quarto uomo sarà il signor Ettore Longo di Cuneo.

PROBABILI FORMAZIONI PRO VERCELLI-ALESSANDRIA

Pro Vercelli (4-2-3-1): Saro; Clemente, Masi, Hristov, Iezzi; Emmanuello, Awua; Zerbin, Rolando, Gatto; Comi. All: Modesto.

Alessandria (3-5-2): Pisseri; Sini, Cosenza, Prestia; Parodi, Casarini, Chiarello, Giorno, Celia; Corazza, Eusepi. All: Longo.

Dove vedere Pro Vercelli Alessandria in tv e streaming

Il match Pro Vercelli-Alessandria, valido per la 32.a giornata del girone A del campionato di Serie C, sarà visibile in chiaro su Rai Sport HD (canale 57 del digitale terrestre) e sarà disponibile in streaming su Rai Play.

Questo match sarà possibile guardarlo in streaming anche su Eleven Sports, il cui sito di riferimento è elevensports.it. Ma per poter guardare la gara, sarà necessario registrarsi gratuitamente sul sito e accedervi con le proprie credenziali però sarà necessario sottoscrivere un abbonamento o acquistare la singola partita. Il match sarà trasmesso sul canale You Tube di Eleven Sports con un abbonamento mensile al costo di 7.99 €.