Dove vedere Ternana Bari in tv e in streaming: Sky Primafila, Rai Sport, Eleven Sports o Cusano TV?

DOVE VEDERE TERNANA BARI IN TV E IN STREAMING – La 30^ giornata del Girone C di Serie C regala un big match da brividi: al Libero Liberati di Terni si sfidano le Fere della Ternana e i Galletti del Bari. I rossoverdi di Lucarelli, al primo posto nel Girone C con 63 punti ed imbattuti fino a qualche giornata fa (sconfitta contro il Catanzaro), vogliono staccare il prima possibile il pass per la Serie B: con 10 partite ancora da giocare, hanno 7 punti di vantaggio sull’Avellino secondo con una partita in meno disputata finora. Il Bari di Carrera, che arriva dalla brutta sconfitta col Potenza, ha 52 punti, quindi con una vittoria al Liberati si avvicinerebbe a -8 dalla capolista seppur con una partita in più: se i biancorossi vogliono coltivare quelle pochissime speranze residue di promozione diretta, diventa fondamentale vincere a Terni nel match di sabato 13 marzo. Ecco quindi dove vedere Ternana-Bari in tv e in streaming: è uno dei match più attesi del Girone meridionale di Serie C, ci sarà da divertirsi.

Quando si gioca Ternana Bari, 30^ giornata Serie C Girone C

La sfida Ternana-Bari si disputerà sabato 13 marzo 2021 alle ore 15. La partita avrà luogo allo Stadio Libero Liberaati di Terni, in Umbria, casa delle Fere rossoverdi.

Precedenti Ternana Bari, ecco tutte le partite tra Fere e Galletti

Tra tutte le categorie e le competizioni, quella di sabato sarà la 45^ volta che si sfidano le due squadre. La compagine pugliese comanda nello score totale, visto che nei 44 precedenti ha vinto in 16 occasioni. Ma il bilancio è piuttosto equilibrato, visto che sono 14 i pareggi così come sono 14 le affermazioni degli umbri.

All’andata, grande vittoria della Ternana al San Nicola di Bari: finì 1-3, con doppietta di Partipilo e Furlan che resero vano il gol di Ciofani per i baresi.

Probabili formazioni Ternana Bari, le scelte di Lucarelli e Carrera

TERNANA (4-2-3-1): Iannarilli; Defendi, Boben, Kontek, Frascatore; Paghera, Salzano; Partipilo, Falletti, Ferrante; Vantaggiato.

BARI (4-2-3-1): Frattali; Celiento, Minelli, Di Cesare, Sarzi Puttini; Bianco, De Risio; Marras, Antenucci, Rolando; Cianci.

Eleven Sports e Cusano Tv, ecco dove vedere Ternana Bari in tv e in streaming

La partita Ternana-Bari, come tutte le gare interne ed esterne dei rossoverdi in questa stagione, sarà visibile in diretta e in chiaro su Cusano Italia Tv (canale 264 DTT). L’emittente dell’Università Niccolò Cusano trasmetterà la sfida arricchita con ampio pre e post partita.

Il match, inoltre, sarà come al solito visibile in diretta e in streaming su Eleven Sports, previa sottoscrizione di un abbonamento. A quel punto, sarà possibile assistere al match sia su smart tv, scaricando la app, sia su smartphone pc e tablet, sempre attraverso la app o collegandosi al sito.