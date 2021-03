Sky, Rai, Eleven Sports, Cusano Tv? Dove vedere Bisceglie-Ternana in tv e in streaming, 33^ giornata Serie C Girone C

DOVE VEDERE BISCEGLIE TERNANA IN TV E STREAMING – Ormai ci siamo quasi, la Ternana è davvero ad un passo dalla Serie B. In settimana, la squadra di Lucarelli ha sconfitto 0-2 a domicilio il Potenza, portando a 15 punti il suo vantaggio sull’Avellino secondo. A questo punto, quindi, con 6 partite da disputare manca solo più la matematica per far festeggiare le Fere. Seppure sia un dettaglio, però, gli umbri potrebbero anche non festeggiare anche con una vittoria in Puglia: se l’Avellino dovesse battere la Virtus Francavilla, il distacco resterebbe sempre di 15 punti a 5 giornate dalla fine, ma c’è ancora da disputare Ternana-Avellino (si giocherà durante il prossimo turno, il 3 aprile). Domenica, comunque, le Fere affronteranno i pugliesi del Bisceglie, penultimi a -7 dalla zona salvezza: servirà un miracolo per battere la Ternana, così come per uscire dalla “zona D”. Ecco dove vedere Bisceglie Ternana in tv in chiaro e in streaming gratis.

Quando si gioca Bisceglie-Ternana, Serie C 33^ giornata

Il match Bisceglie-Ternana si disputerà domenica 28 marzo 2021 alle ore 15. La sfida si terrà allo Stadio Gustavo Ventura di Bisceglie.

Precedenti Bisceglie-Ternana, le sfide tra pugliesi e umbri

All’andata fu 3-0 per le Fere, che si imposero con le reti di Proietti e Partipilo (doppietta). L’anno scorso, invece, a Terni scaturì un pareggio per 2-2, mentre in Puglia fu 0-1 con il gol della vittoria umbro firmato da Celli. In generale, seppure i primi precedenti risalgano agli anni ’30, Bisceglie-Ternana non è esattamente una grande classica del calcio italiano: nel 2019/2020 si sono ritrovate una contro l’altra in Serie C per la prima volta da oltre trent’anni.

Probabili formazioni Bisceglie-Ternana, le scelte di Papagni e Lucarelli

Bisceglie (3-5-2): Spurio; Priola, Altobello, De Marino; Tazza, Maimone, Romizi, Zagaria, Giron; Cecconi, Sartore.

Ternana (4-2-3-1): Iannarilli; Defendi, Boben, Kontek, Salzano; Damian, Proieti; Partipilo, Peralta, Furlan; Vantaggiato.

Eleven Sports e Cusano Tv: dove vedere Bisceglie Ternana in tv e streaming

La partita Bisceglie-Ternana, come tutte le gare interne ed esterne dei rossoverdi in questa stagione, sarà visibile in diretta e in chiaro su Cusano Italia Tv (canale 264 DTT). L’emittente dell’Università Niccolò Cusano trasmetterà la sfida arricchita con ampio pre e post partita.

Il match, inoltre, sarà come al solito visibile in diretta e in streaming su Eleven Sports, previa sottoscrizione di un abbonamento: a quel punto, sarà possibile assistere al match sia su smart tv, scaricando la app, sia su smartphone pc e tablet, sempre attraverso la app o collegandosi al sito.