Calcio, Serie C: posticipate le ultime tre giornate di campionato

La Lega Pro ha deciso ufficialmente di posticipare le ultime tre giornate della stagione regolare di Serie C. Questo è quanto deciso nel corso del Consiglio Direttivo tenutosi nella giornata odierna per affrontare il tema dei numerosi match rinviati causa Covid-19 che nei prossimi giorni saranno calendarizzata nuovamente.

Questo il comunicato ufficiale della Lega di serie C: AGGIORNAMENTO DATE DI CALENDARIO 17.a ,18.a e 19.a GIORNATA DI RITORNO – STAGIONE SPORTIVA 2020-2021

“Il Consiglio Direttivo di Lega nella riunione tenutasi in data odierna, ha deliberato, a parziale modifica dei Comunicati Ufficiali n. 28/L, n. 29/L del 16.09.2020 e n. 47/L del 30.09.2020, il posticipo della 17a ,18 a e 19a giornata di ritorno del Campionato Serie C 2020/2021 come di seguito riportato“:

C A M P I O N A T O S E R I E C 2 0 2 0 – 2 0 2 1

17.a giornata di ritorno 18 aprile 2021 anziché 14 aprile 2021

18.a giornata di ritorno 25 aprile 2021 anziché 18 aprile 2021

19.a giornata di ritorno 2 maggio 2021 anziché 25 aprile 2021

Si comunica che la programmazione relativa alle giornate in oggetto sarà resa nota con successivo comunicato ufficiale.

Intanto, in attesa del turno di campionato pre-pasquale, sono state ufficializzate le date dei due recuperi Monopoli-Palermo (girone C) e Sambenedettese-Triestina (girone B) che si disputeranno ambedue mercoledì 7 aprile alle ore 15.