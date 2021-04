Casertana-Juve Stabia, dove vedere il match valevole per la 36^ giornata del Girone C di Serie C in streaming e diretta tv. Di seguito tutte le informazioni

Quest’oggi, alle ore 12:30, allo stadio Alberto Pinto di Caserta, i ‘Flachetti’ ospitano la Juve Stabia per la 36^ giornata del Girone C di Serie C. Attualmente i padroni di casa occupano la decima posizione con 44 punti (13 vittorie, 5 pareggi e 15 sconfitte). Gli ospiti, invece, sono sesti a quota 52 (15 successi, 7 pareggi e 10 ko). La Casertana è reduce dal successo conquistato sul campo del Monopoli nel recupero della 33. a giornata. Ai rossoblù è bastato il gol messo a segno da Cuppone poco dopo la mezz’ora del primo tempo per portare a casa tre punti pesantissimi che hanno permesso loro di consolidare il decimo posto (l’ultimo utile per accedere ai playoff) e di spezzare un digiuno di vittorie che durava da due partite.

Dall’altra parte, poi, c’è la Juve Stabia. Nell’ultimo turno di campionato la squadra di Padalino avrebbe dovuto affrontare il Catanzaro. Il match però è stato rinviato a causa del focolaio Covid scoppiato tra le fila dei calabresi. Le ‘Vespe‘ stanno attraversando un momento di forma eccezionale. Cinque vittorie nelle ultime cinque partite, 14 gol fatti e solo 4 subiti. Al momento i gialloneri son la squadra più in forma del campionato insieme alla Ternana. Per la Casertana, dunque, non sarà semplice. I precedenti però sorridono ai Falchetti. I rossoblù, infatti, conducono con 5 successi, contro i tre delle Vespe (sei le partite terminate in parità).

Casertana-Juve Stabia, dove vedere in streaming e diretta tv



Il lunch match della 36^ giornata del girone C di Serie C sarà visibile in diretta streaming su Eleven Sports. Il match potrà essere seguito su diversi dispositivi come pc, smartphone, tablet e smart tv. Per farlo basterà scaricare l’app di Eleven Sports, creare un account e acquistare il pass mensile o annuale. In alternativa, il match verrà trasmesso anche in pay per view su Sky Primafila e sarà acquistabile al prezzo di 4,99 euro.