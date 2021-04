Dove vedere Avellino-Bari Serie C, streaming e diretta tv Antenna Sud?

Il match Avellino-Bari, valido per la trentacinquesima giornata del girone C della Serie C 2020/21, si gioca sabato 10 aprile alle ore 17.30 nello stadio Partenio-Adriano Lombardi di Avellino. Si tratta di una sfida fondamentale in chiave playoff con gli irpini secondi in classifica con i galletti terzi a meno quattro punti. Nella partita d’andata dello scorso 20 dicembre al San Nicola i galletti si sono imposti di misura 4-1.

Le probabili formazioni di Avellino-Bari

AVELLINO (3-5-2): Forte; Ciancio, Illanes, Miceli; Rizzo, Adamo, D’Angelo, Aloi, Tito; Maniero, Santaniello.

BARI (4-2-3-1): Frattali; Semenzato, Minelli, Di Cesare, Perrotta; De Risio, Bianco; Marras, Maita, D’Ursi; Antenucci.



Dove vedere Avellino-Bari Serie C, streaming gratis e diretta tv Sky Sport o Antenna Sud?

Il match Avellino-Bari sarà trasmesso in diretta streaming su Eleven Sports, piattaforma che detiene i diritti della Serie C. L’abbonamento mensile per usufruire dei servizi ammonta a 7,99€ al mese mentre l’abbonamento stagionale è disponibile a 69,99€. La piattaforma non trasmetterà più in maniera gratuita le partite sul sito elevensports.it., sulla pagina facebook e sul canale Youtube. La sfida sarà visibile anche in pay per view in diretta tv su Sky Sport 256 al prezzo di 4,99 euro con la telecronaca di Daniele Barone. La pay tv satellitare ha raggiunto l’accordo per trasmettere quindici match di ogni turno della Serie C. Gli appassionati potranno seguire il match anche in diretta televisiva in chiaro su Antenna Sud (canale 13 del digitale terrestre in Puglia e Basilicata) e in streaming sul sito www.antennasud.com. L’emittente del gruppo Editoriale che ha acquisito i diritti per trasmettere i match delle squadre pugliesi ha appena pubblicato il palinsesto del weekend sportivo.