Dove vedere Avellino-Teramo: streaming e diretta TV Sky Sport o Eleven Sports?

Domani pomeriggio alle ore 17.30 allo stadio Stadio Partenio – Adriano Lombardi (a porte chiuse) si disputerà il match Avellino-Teramo, valevole per la 37.a giornata del campionato di Serie C (girone C) che vede in classifica gli irpini al secondo posto con 66 punti e che cercherà di confermarlo a 180 minuti dalla fine, mentre gli abruzzesi all’ottavo con 48, ormai sicuri del posto playoff.

I precedenti al “Partenio” sono solo quattro con i Lupi avanti per tre successi contro uno dei loro avversari; l’ultima sfida risale alla scorsa stagione quando il 7 settembre 2019 i biancoverdi si imposero per 2-0, mentre il match d’andata giocato lo scorso 19 gennaio in casa teramana, è terminato con il risultato di 1-1 con reti di Bombagi (T) al 9′ e di D’Angelo (A) al 56′.

L’arbitro del match sarà Alessandro Di Graci della sezione A.I.A di Como, coadiuvato dagli assistenti Massimo Salvalaglio della di Legnano (Milano) e Riccardo Vitali di Brescia, quarto uomo Marco Emmanuele di Pisa.

Avellino-Teramo, probabili formazioni

AVELLINO (3-5-2): Forte; Ciancio, Illanes, Miceli; Rizzo, Adamo, D’Angelo, Aloi, Tito; Maniero, Santaniello. All: Braglia

TERAMO (4-4-2): Lewandosky; Vitturini, Diakité, Piacentini, Tendardini; Ilari, Arrigoni, Santoro, Costa Ferreira; Bombagi, Pinzauti. All. Paci

Dove vedere Avellino-Teramo in tv e streaming

Il match Avellino-Teramo (calcio d’inizio, domani ore 17.30) sarà trasmesso in diretta streaming da Eleven Sports, la TV online che si è assicurata anche per questa stagione i diritti per le gare di Serie C (playoff e playout compresi). Per seguire la gara bisognerà collegarsi al sito www.elevensports.it, registrarsi ed accedere con le proprie credenziali e seguire le istruzioni per acquistare il singolo evento o uno dei pacchetti disponibili; altra modalità è scaricare l’app ufficiale tramite smart tv, smartphone o tablet, entrare con il proprio account ed iniziare a vedere i contenuti disponibili in base al tipo di abbonamento.