Dove vedere Foggia-Monopoli: streaming gratis e diretta tv Antenna Sud?

Domani pomeriggio alle ore 15 allo stadio Pino Zaccheria (a porte chiuse) si disputerà il match Foggia-Monopoli, recupero della 34.a giornata del campionato di Serie C (girone C) non giocata lo scorso 31 marzo perchè entrambe le squadre erano alle prese con un focolaio Covid. In classifica i rossoneri di mister Marco Marchionni si trovano all’ottavo posto con il Palermo a 47 punti insieme al Palermo, mentre i biancoverdi del tecnico Giuseppe Scienza al quattordicesimo con 40 punti a +5 sulla zona salvezza. Nell’ultimo turno entrambe le formazioni sono uscite sconfitte rispettivamente contro Paganese (1-0 in casa) e Potenza (2-1 in trasferta).

I precedenti del derby pugliese in terra foggiana sono sette con i padroni di casa in vantaggio per 3-1 e tre pareggi, l’ultima sfida si è disputata il 23 ottobre 2016 quando i Satanelli si imposero per 3-1; nella gara d’andata svoltasi al “Veneziani” successo sempre del Foggia per 3-2 con rete decisiva di Garofalo al minuto 87.

L’arbitro della gara sarà Daniele De Tommaso della sezione A.I.A. di Rimini, coadiuvato dagli assistenti Veronica Vettorel di Latina e Mattia Regattieri di Finale Emilia (Modena), quarto uomo Gino Garofalo di Torre del Greco (Napoli).

Foggia-Monopoli, probabili formazioni

FOGGIA (3-5-2): Fumagalli; Germinio, Gavazzi, Galeotafiore; Kalombo, Salvi, Rocca, Garofalo, Di Jenno; Curcio, D’Andrea.

MONOPOLI (3-4-2-1): Menegatti; Nicoletti, Giosa, Riggio; Tazzer, Paolucci, Piccinini, Vassallo, Zambataro; Starita, Soleri.

Dove vedere Foggia-Monopoli in tv e streaming

Il match Foggia-Monopoli (calcio d’inizio domani ore 15) sarà trasmesso in diretta streaming da Eleven Sports, la TV online che si è assicurata anche per questa stagione i diritti per le gare di Serie C (playoff e playout compresi). Per seguire la gara bisognerà collegarsi al sito www.elevensports.it, registrarsi ed accedere con le proprie credenziali e seguire le istruzioni per acquistare il singolo evento o uno dei pacchetti disponibili; altra modalità è scaricare l’app ufficiale tramite smart tv, smartphone o tablet, entrare con il proprio account ed iniziare a vedere i contenuti disponibili in base al tipo di abbonamento.